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Melis Sezen'den yeni yıl pozu! Bu sefer bacak dekoltesiyle gündemde

02.01.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske Kimsin Sen? yarışmasıyla yeni bir projeye imza atan Sadakatsiz dizisinin güzel oyuncusu Melis Sezen yılbaşı paylaşımıyla hayranlarının dikkatini çekti. Göğüs dekoltesiyle uzun süre gündemde kalan oyuncu bu sefer bacak dekoltesiyle öne çıktı.

Melis Sezen'den yeni yıl pozu! Bu sefer bacak dekoltesiyle gündemde

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren ve yıldızı parlayan Melis Sezen aynı zamanda 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasında jüri oldu.

Son günlerde yarışmanın heyecanıyla sık sık paylaşımlar yapan Melis Sezen Altın Kelebek Ödülleri'ne iddialı bir dekolteyle katılmış ve gündem olmuştu.

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YENİ YIL PAYLAŞIMI

Sezen bu sefer de bacak dekoltesiyle pozlarını paylaştı.

Göğüs dekoltesiyle gündem olan Melis Sezen'in yeni paylaşımı da bombaGöğüs dekoltesiyle gündem olan Melis Sezen'in yeni paylaşımı da bomba

Paylaşımına "Merhaba 2022! Çok umut doluyuz! Güzelliklerle, sevgiyle, en önemlisi sağlıkla karşıla bizi! Hepimizin kalbini sevgiyle doldur, vicdanımız uyanık olsun ve mucizeler her an yanımızda olsun! Mutlu seneler" notunu düştü.

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Derin bacak yırtmacı tercih eden Melis Sezen'in pozlarına hayranlarından beğeni yağdı. Takipçileri ünlü oyuncuya "Elbisen şahane", "Olmaz böyle güzellik" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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