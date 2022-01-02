Melis Sezen'den yeni yıl pozu! Bu sefer bacak dekoltesiyle gündemde

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren ve yıldızı parlayan Melis Sezen aynı zamanda 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasında jüri oldu.

Son günlerde yarışmanın heyecanıyla sık sık paylaşımlar yapan Melis Sezen Altın Kelebek Ödülleri'ne iddialı bir dekolteyle katılmış ve gündem olmuştu.

YENİ YIL PAYLAŞIMI

Sezen bu sefer de bacak dekoltesiyle pozlarını paylaştı.

Paylaşımına "Merhaba 2022! Çok umut doluyuz! Güzelliklerle, sevgiyle, en önemlisi sağlıkla karşıla bizi! Hepimizin kalbini sevgiyle doldur, vicdanımız uyanık olsun ve mucizeler her an yanımızda olsun! Mutlu seneler" notunu düştü.

Derin bacak yırtmacı tercih eden Melis Sezen'in pozlarına hayranlarından beğeni yağdı. Takipçileri ünlü oyuncuya "Elbisen şahane", "Olmaz böyle güzellik" yorumlarında bulundu.

