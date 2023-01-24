Melis Sezen göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı! Cesur halini bakın kime benzetti

Geçtiğimiz günlerde transparan gala stiliyle göz dolduran Melis Sezen, şimdi de göğüs dekoltesiyle nefes kesti. Melis Sezen'in cesur paylaşımını Danla Bilic ve Sümeyye Aydoğan gibi isimler de beğendi.

Gümüş tonlarında ışıltılı bir elbise tercih eden Melis Sezen, dekoltesiyle iddiasını konuşturdu.

Muhsin Akgül'ün objektifine poz veren güzel oyuncu, kendisini Disney prensesi Elsa'ya benzetti.

Sadakatsiz dizisinden sonra uzun bir tatil yapan Melis Sezen, gecelere iddialı bir dönüş yapmıştı.

Melis Sezen, tamamen transparan tarzıyla magazin basınında ses getirdi.



