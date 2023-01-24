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Melis Sezen göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı! Cesur halini bakın kime benzetti

24.01.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülcemal dizisiyle ekrana dönmesi beklenen güzel oyuncu Melis Sezen, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Melis Sezen, bu defa fotoğrafçı Muhsin Akgül'e verdiği derin göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı

Melis Sezen göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı! Cesur halini bakın kime benzetti

Geçtiğimiz günlerde transparan gala stiliyle göz dolduran Melis Sezen, şimdi de göğüs dekoltesiyle nefes kesti. Melis Sezen'in cesur paylaşımını Danla Bilic ve Sümeyye Aydoğan gibi isimler de beğendi.

Gümüş tonlarında ışıltılı bir elbise tercih eden Melis Sezen, dekoltesiyle iddiasını konuşturdu.

Melis Sezen göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı! Kendisini bakın kime benzetti

Muhsin Akgül'ün objektifine poz veren güzel oyuncu, kendisini Disney prensesi Elsa'ya benzetti.

Melis Sezen göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı! Kendisini bakın kime benzetti

Sadakatsiz dizisinden sonra uzun bir tatil yapan Melis Sezen, gecelere iddialı bir dönüş yapmıştı.

Melis Sezen göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı! Kendisini bakın kime benzetti

Melis Sezen, tamamen transparan tarzıyla magazin basınında ses getirdi.

Melis Sezen göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı! Kendisini bakın kime benzetti

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