Melis Sezen'in erkek kardeşine yorum yağdı! "Ablasının izinde"

Sadakatsiz dizisinde yıldızı parlayan ve Maske Kimsin Sen jürisi olan Melis Sezen yaptığı paylaşımlarla ve iddialı tarzıyla dikkat çekiyor. Melis Sezen'in erkek kardeşi de son dönemde paylaşımlarıyla ünlü oyuncunun hayranlarının ilgisini çekiyor.

Daha önce ödül töreninde ablasına eşlik eden ve dikkat çeken Polat Sezen sosyal medyada pozlarını paylaşınca önce Melis Sezen'den kalp emojisi geldi.

Melis Sezen'in hayranları ise ünlü oyuncunun kardeşine "Melis Sezen'in erkek hali", "Ablasının izinde" yorumlarında bulundu.





