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Melis Sezen'in erkek kardeşine yorum yağdı! "Ablasının izinde"

06.02.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske Kimsin Sen jürisi olan ve Sadakatsiz dizisinde de öne çıkan isimlerden Melis Sezen'in erkek kardeşi sosyal medyada paylaşım yapınca dikkat çekti. Ablasını geçtiğimiz ay ödül töreninde yalnız bırakmayan Polat Sezen'e "Melis Sezen'in erkek hali" yorumları yapıldı.

Melis Sezen'in erkek kardeşine yorum yağdı! "Ablasının izinde"

Sadakatsiz dizisinde yıldızı parlayan ve Maske Kimsin Sen jürisi olan Melis Sezen yaptığı paylaşımlarla ve iddialı tarzıyla dikkat çekiyor. Melis Sezen'in erkek kardeşi de son dönemde paylaşımlarıyla ünlü oyuncunun hayranlarının ilgisini çekiyor.

Daha önce ödül töreninde ablasına eşlik eden ve dikkat çeken Polat Sezen sosyal medyada pozlarını paylaşınca önce Melis Sezen'den kalp emojisi geldi.

Ekran Alıntısı

Melis Sezen'in hayranları ise ünlü oyuncunun kardeşine "Melis Sezen'in erkek hali", "Ablasının izinde" yorumlarında bulundu.

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Melis Sezen
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