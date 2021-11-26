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Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? Şaşırtan iddia

26.11.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en ünlü isimleri, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söyleyecek. İddiaya göre Sadakatsiz ile yıldızı parlayan Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” programında dedektif olarak programda yer alacak.

Melis Sezen “Maske Kimsin Sen?” ile mi anlaştı? Şaşırtan iddia

Yakında Kanal D ekranlarında başlayacak olan “Maske Kimsin Sen?” yarışmasında dedektif ünlü koltuğunda oturacak isimlerden biri Eda Ece’ydi fakat son dakika bir değişiklikle koltuğa Melis Sezen getirildi.

Programın ilk olarak FOX’ta yayınlanması bekleniyordu hatta ilk teklif götürülen isimler arasında Eda Ece’yle birlikte Demet Akalın ve Kerem Bürsin de vardı. PopBizde'nin iddiasına göre programın Kanal D’ye geçmesiyle birlikte dedektif ünlülerde değişiklik yaşanmış.

Melis Sezen, Ali Yücesoy ve Doğu Demirkol üçlüsü dedektif olacaklar. Yarışmada yarışacak birçok ünlü şarkıcı da var. Yurt dışında yayınlanan “The Masked Singer”ın Türkiye uyarlaması olan yarışmada ünlü yarışmacılar maske takıp şarkılar söyleyecekler. Ve dedektif jüriler ise bu isimlerin kim olduğunu bulmaya çalışacak.

Performansı, gece sonunda stüdyodaki seyirciler tarafından en düşük oyu alan ise o hafta elenecek.

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Melis Sezen
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