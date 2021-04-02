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Melis Sezen Sadakatsiz'den ayrılacak mı? İşte yanıtı

02.04.2021 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz izleyenler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizide Derin'in ölüp ölmediği merak ediliyor. Volkan'ın kendisinden ayrılacağını öğrendikten sonra sinir krizi geçiren Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'in diziden ayrıldığı konuşuluyor. Diziyi yakından takip edenler ise Melis Sezen Sadakatsiz'den ayrıldı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Melis Sezen Sadakatsiz'den ayrılacak mı? İşte yanıtı

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Gittikçe karmaşık bir hal alan dizinin sevilen karakteri Derin'in kayboluşu izleyenlerde büyük bir merak uyandırdı. Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisini yakından takip edenler, Melis Sezen Sadakatsiz'den ayrıldı mı? konusunda araştırmalar yapıyor. İşte, o konu hakkında merak edilenler...

MELİS SEZEN SADAKATSİZ'DEN AYRILIYOR MU?

Dizinin son bölümünde Derin, Volkan'ın kendisinden ayrılacağını duyunca sinir krizi geçirdi. Volkan'ın boşanma kararını öğrenen Derin, raydan çıktı. Asya, Volkan'ın kendisine yalvardığı görüntülerin ardından kendisinin üzerinde oynandığını ve sosyal medyada yayıldığını görünce ne yapacağını bilemiyor. Asya'nın evine giderek eski karısına ilanı aşk eden Volkan'ın kendisinden uzaklaşmasına katlanamayan Derin, o esnada Volkan'ı arayarak hemen gelmesini söylüyor ve ondan yardım istiyor.

Derin'in telefondaki çığlıklarını duyan Volkan ise Asya'yla beraber eve gidiyor. Fakat Asya ile Volkan eve geldiklerinde Derin ortadan yok olmuştur. Evin dağıtıldığını ve kızıyla Derin'in ortadan kaybolduğunu gören Volkan şoke oluyor.

Sadakatsiz’de haftalar evvel Derin'in cinayete kurban gitmiş olabileceğine dair görüntüler paylaşılmıştı. Bu iddialar, Derin’in Sadakatsiz’den ayrıldığı şeklinde yorumlandı.

MELİS SEZEN KİMDİR?

2 Ocak 1997'de Silivri'de dünyaya gelen Melis Sezen, son yıllarda oyunculuğuyla ekranlarda yerini aldı. Oyunculuk serüveni çocukluk yıllarına dayanan Sezen, on iki yaşında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde drama dersleri almaya başladı.

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Bunun üzerine "Cümbüş-ü Hospital" adlı tiyatro oyununda rol aldı. Sanatla olan ilişkisini üniversite eğitimiyle sürdürdü. Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünü okudu. Kendisinin tanınmaya başlandığı ilk dizi ise "Hayat Bazen Tatlıdır" oldu.

Burada Asya karakteriyle yardımcı oyuncu olarak yer alan sanatçı, ilk başrol oyunculuğunu "Leke" isimli diziyle sergiledi. Siyah İnci, Sevgili Geçmiş gibi farklı dizilerde rol alan Sezen, sinemada da oyunculuğunu sergiledi. Bizim İçin Şampiyon, Muzice 2: Aşk gibi filmler bunlardan bazılarıdır. Son aylarda ise Sadakatsiz dizisindeki rolüyle ekran karşısında yerini almaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Sadakatsiz dizisi
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