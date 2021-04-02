Melis Sezen Sadakatsiz'den ayrılacak mı? İşte yanıtı

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Gittikçe karmaşık bir hal alan dizinin sevilen karakteri Derin'in kayboluşu izleyenlerde büyük bir merak uyandırdı. Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisini yakından takip edenler, Melis Sezen Sadakatsiz'den ayrıldı mı? konusunda araştırmalar yapıyor. İşte, o konu hakkında merak edilenler...

MELİS SEZEN SADAKATSİZ'DEN AYRILIYOR MU?

Dizinin son bölümünde Derin, Volkan'ın kendisinden ayrılacağını duyunca sinir krizi geçirdi. Volkan'ın boşanma kararını öğrenen Derin, raydan çıktı. Asya, Volkan'ın kendisine yalvardığı görüntülerin ardından kendisinin üzerinde oynandığını ve sosyal medyada yayıldığını görünce ne yapacağını bilemiyor. Asya'nın evine giderek eski karısına ilanı aşk eden Volkan'ın kendisinden uzaklaşmasına katlanamayan Derin, o esnada Volkan'ı arayarak hemen gelmesini söylüyor ve ondan yardım istiyor.

Derin'in telefondaki çığlıklarını duyan Volkan ise Asya'yla beraber eve gidiyor. Fakat Asya ile Volkan eve geldiklerinde Derin ortadan yok olmuştur. Evin dağıtıldığını ve kızıyla Derin'in ortadan kaybolduğunu gören Volkan şoke oluyor.