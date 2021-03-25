Melis Sezen Sadakatsiz’den ayrıldı mı? Sadakatsiz’in Derin’i neden yok?

Kanal D'deki Sadakatsiz dizisinden Melis Sezen'in ayrıldığı iddiası dizi severleri şoke etti. Derin'in intikam planı Twitter'ın en çok konuşulanlarından biri oldu. Sadakatsiz’de Derin karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığı ise bilinmiyor…

Melis Sezen Sadakatsiz’den ayrıldı mı?

Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisine intikam sahneler damga vurdu. Derin, Volkan'ın kendisinden ayrılacağını duyunca sinir krizi geçirdi. Volkan'ın boşanma kararını öğrenen Derin, raydan çıktı. Asya, Volkan'ın kendisine yalvardığı görüntülerin ardından kendisinin üzerinde oynandığını ve sosyal medyada yayıldığını görünce ne yapacağını bilemiyor.

Final sahnesinde de Asya'nın evine gelen Volkan "Seni seviyorum" diyerek itirafta bulundu. Fakat, Derin o esnada Volkan'ı arayarak hemen gelmesini söylüyor ve ondan yardım istiyor.

Derin'in telefondaki çığlıklarını duyan Volkan ise Asya'yla beraber eve gidiyor. Fakat Asya ile Volkan eve geldiklerinde Derin ortadan yok olmuştur. Evin dağıtıldığını ve kızıyla Derin'in ortadan kaybolduğunu gören Volkan şoke oluyor.

Sadakatsiz’de haftalar evvel Derin'in cinayete kurban gitmiş olabileceğine dair görüntüler paylaşılmıştı. Bu iddialar, Derin’in Sadakatsiz’den ayrıldığı şeklinde yorumlandı.

MELİS SEZEN KİMDİR? 2 Ocak 1997’de İstanbul, Silivri'de doğan Melis Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde bitirdi. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmeni olan Melis Sezen’in erkek kardeşi ticaretle uğraşıyor.

Verdiği bir röportajda tiyatroya başlamasında destek olduklarını, bir başka röportajında ise annesinin oyunculuğa ilgisini görerek, kendisini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne yazdırdığını söyleyen Melis Sezen, 12 yaşından beri drama eğitimi alırken, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de 1 sene boyunca tiyatro eğitimi aldı.

Arkasından Silivri’de Ali Solmaz Tiyatrosu’nda Cümbüş-ü Hospital adındaki oyunda oynayan Melis Sezen, eğitimine de devam etti. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden mezun olan Melis Sezen, 2016-2017 yıllarında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle beraber televizyon dünyasına merhaba dedi.

2017-18 yıllarında Siyah İnci dizisinde "Ebru" karakterine hayat veren Melis Sezen, 2018’de sinemaya bağımsız filmlerle girdi. Oynadığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası olan Melis Sezen, bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikayesini konu eden Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı.

2019’da Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ile ilk kez başrol oynayan Melis Sezen, arkasından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol oldu. Burada "Deren" karakterini canlandıran Melis Sezen, 2019’da Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakteriyle sevenleriyle buluştu.

İLK 100'E GİRDİ Sezen, 2019’da IMDB Starmetre listesinde ilk 100’e girdi. 2020 yılında İstanbul’un işgali, Meclis-i Mebûsan’ın dağıtılması, Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kuvâ-yi Milliye hareketi ve Ankara’da yeni bir meclisin kuruluş süreçlerini anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm tarihi mini dizisinde başrol karakteri "Nazan" karakterini canlandırdı.

Ayrıca son olarak Kovala adlı sinema filminde rol aldı. Filmin vizyon tarihi 17 Nisan 2020 olarak açıklandı. ancak dünya genelinde yaşanan corona virüs sebebiyle Türkiye’de alınan önlemler dolayısıyla film vizyona girmedi ve ertelendi.

Yeni vizyon tarihinin filmin resmi sosyal medya hesaplarından duyurulacağı açıklanmıştır. 2020 Ekim ayından itibaren Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerden biridir.

İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Melis Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde oynadı. İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi.

Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi. Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı. 2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon ilk ciddi sinema oyunculuğu oldu. Aynı yıl içerisinde Tilki Yuvası ve Dünya Hali gibi filmlerde oynadı.