MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melis Sezen yolda gördüğü yaralı sıpanın yardımına koştu

Melis Sezen yolda gördüğü yaralı sıpanın yardımına koştu

10.05.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Melis Sezen dizi çekimine giderken, Sarıyer'de yol kenarında terk edilen biri yavru iki eşek ve bir atın yardımına koştu. Femur kırığı bulunan sıpanın sol bacağına 12 vida, 5 pin ve 1 plaka takıldı.

Melis Sezen yolda gördüğü yaralı sıpanın yardımına koştu

Zekeriyaköy'de 3 Mayıs gecesi dizi çekimine giden oyuncu Melis Sezen yol kenarında yerde yatan bir sıpa gördü. Bunun üzerine sıpanın yanına giden Melis Sezen, üyesi olduğu Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER)'ni arayarak yardım istedi.

AW316949_01

Haber üzerine HAYKURDER ve Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği harekete geçti. Çevrede yapılan inceleme 1 at ve biri yavru 2 eşeğin 10 gün kadar önce bölgeye terk edildiği öğrenildi.

AW316949_03

Sağlık durumlarının iyi olduğunun anlaşılmasıyla yetişkin olan at ve eşek bakımları yapılmak ve koruma altına alınmak üzere İBB'nin Kemerburgaz'da bulunan sahipsiz hayvan bakımevine nakledildi.

AW316949_04

Yerde yaralı halde yatan ve sağlık durumu kötü olan sıpa ise, Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği tarafından özel bir sağlık kuruluşuna sevk edildi.

AW316949_05

AMELİYAT EDİLDİ

Yapılan tetkiklerde sol arka bacağında femur kırığı bulunan sıpa için operasyon planlandı. Bir haftalık hazırlık sürecinin sonunda sıpa dün ameliyata alındı.

AW316949_10

Sıpanın ameliyatı Doç. Dr. Dilek Olgun Erdikmen ve Muhammed Acar'ın öncülüğünde kurulan uzman bir ekip tarafından gerçekleştirildi.

AW316949_12

Saatler süren operasyonda femur kırığı bulunan sıpanın sol bacağına 12 vida, 5 pin ve 1 plaka takıldı.

AW316949_14

Başarıyla tamamlanan operasyonun sonrası sıpa post operatif dönemini tamamlamak üzere Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği tarafından koruma altına alındı.

AW316949_17

AW316949_19

AW316949_20

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini... Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini...
Çağatay Ulusoy'dan sürpriz anlaşmaÇağatay Ulusoy'dan sürpriz anlaşma
Gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay olduGizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Brawo insanlik daha ölmemis

En Çok Okunan Haberler

Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı

Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı

Ali Babacan'ın 'Abdullah Gül' açıklaması gündem yarattı

Ali Babacan'ın 'Abdullah Gül' açıklaması gündem yarattı

'Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın'

'Tam kapanma bitmeden herkese test yapılsın'

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte hükümetin 3 aşamalı planı

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte hükümetin 3 aşamalı planı

Gören bir daha bakıyor! Bir inat uğruna yaptılar

Gören bir daha bakıyor! Bir inat uğruna yaptılar

Ali Erbaş duyurmuştu! Öğle ezanı sonrası selalar ve dualar okundu

Ali Erbaş duyurmuştu! Öğle ezanı sonrası selalar ve dualar okundu

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Pınar Altuğ yeni imajı olay oldu! Hadise'ye benzetildi

Pınar Altuğ yeni imajı olay oldu! Hadise'ye benzetildi

Esra Erol çıldırdı! DNA sonucu çıkınca göbek atmaya kalktı

Esra Erol çıldırdı! DNA sonucu çıkınca göbek atmaya kalktı

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.