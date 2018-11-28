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Melis, sosyal medya hesaplarında intiharıyla ilgili paylaşımlar yapmış

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 17:09 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, alışveriş merkezinin 9'uncu kattaki penceresinden atlayarak yaşamına son veren lise 10'uncu sınıf öğrencisi Melis K.

Melis, sosyal medya hesaplarında intiharıyla ilgili paylaşımlar yapmış

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, alışveriş merkezinin 9'uncu kattaki penceresinden atlayarak yaşamına son veren lise 10'uncu sınıf öğrencisi Melis K. (15), gözyaşları arasında toprağa verildi. Melis'in sosyal medya hesaplarında sık sık ölümden ve intihardan bahsederek paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Merkez Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Melis K. okul çıkışı ilçe merkezindeki alışveriş merkezine gitti. İddialara göre binanın 9'uncu katına çıkan Melis, herkesin gözü önünde kendini pencereden boşluğa bıraktı. Bina girişine düşen Melis, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Bugün, Elmatepe Mahalle Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazında baba Rüstem K. güçlükle ayakta durdu. Cenaze namazına, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ereğli Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, ailenin yakınları, genç kızın intiharına tanık olan arkadaşları ve eğitim gördüğü okulun öğrencileri katıldı. Melis K. aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Melis K.'nin sosyal medya hesabında 'Ve ben ölmek isteyen bir kız için çok bile yaşadım' paylaşımı yaptığı ve sık sık ölümden bahsettiği belirtiliyor.

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Melis, sosyal medya hesaplarında intiharıyla ilgili paylaşımlar yapmışMelis, sosyal medya hesaplarında intiharıyla ilgili paylaşımlar yapmışMelis, sosyal medya hesaplarında intiharıyla ilgili paylaşımlar yapmışMelis, sosyal medya hesaplarında intiharıyla ilgili paylaşımlar yapmış

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