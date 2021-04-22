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Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında, nereli? Kırmızı Oda kadrosuna dahil oldu!

22.04.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melisa Aslı Pamuk Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yeni bölümden itibaren Tv8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda ile ekranlara gelecek Melisa Aslı Pamuk'un kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında, nereli? Kırmızı Oda kadrosuna dahil oldu!

Tv8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda'ya bir yeni oyuncu daha dahil oldu. Melisa Aslı Pamuk yeni bölüm itibari ile Kırmızı Oda'daki canlandıracağı karakter ile ekranlarda olacak. Dizinin fragmanının ardından gündeme gelen Melisa Aslı Pamuk'un kim olduğu ise merak ediliyor. İşte, detaylar...

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda'nın Haarlem kentinde dünyaya geldi. Türk asıllı Hollanda vatandaşı olan Pamuk, 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleştirilen Miss Turkey yarışmasında birinci seçildi. Tacını bir önceki yılın birincisi olan Gizem Memiç'ten alan, bu yarışmanın ardından Türkiye'yi yine aynı yıl Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde düzenlenen Miss Universe'te temsil etti. Melisa Aslı Pamuk, ayrıca 2009 yılında Best Model of Turkey yarışmasında Best Promising (Gelecek Vaat Eden Model) unvanını aldı.

Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimi alan Pamuk, kariyeriyle ilgilenebilmek için eğitimine ara verdi. Modelliğe 14 yaşında başlayan Pamuk, 2004 yılında bir "Bos Bros. Film & TV Productions" ve "Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)" ortak yapımı olan, yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculul eğitimi alan Pamuk, Türkiye'de ilk kez bir GSM firmasının reklamında rol aldı. Daha sonra Yer Gök Aşk dizisinin 3. sezonunda başrollerin diziden ayrılması ile bu diziye başrol olarak katıldı. G.D.O. KaraKedi adlı sinema filmi ile beyaz perdeye de adım atan Melisa Aslı Pamuk, Star TV'de yayınlanan Kara Sevda dizisinde Asu karakterini canlandırmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Melisa Aslı Pamuk
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