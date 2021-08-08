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Melisa Aslı Pamuk ve İrem Helvacıoğlu, Haluk Levent'e desteğe gitti! Çiftlikte çalışacaklar

08.08.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 gündür devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında yangından zarar gören vatandaşa ve hayvanlara yardım eden AHBAP'ın kurucusu ve ünlü şarkıcı Haluk Levent'e ünlü isimlerden de destek geliyor.

Melisa Aslı Pamuk ve İrem Helvacıoğlu, Haluk Levent'e desteğe gitti! Çiftlikte çalışacaklar

Türkiye'yi saran orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangınların çıktığı ilk günden beri alevlere teslim olan bölgelere destek götüren Haluk Levent, AHBAP'a bağış yapan ünlü isimleri zaman zaman sosyal medyadan paylaşıyor.

Haluk Levent'e bağışlar sürürken ünlü isimler bölgeye de gidereek neler yapabileceklerini bakıyorlar. Haluk Levent son olarak Melisa Aslı Pamuk ve İrem Helvacıoğlu ile pozunu paylaştı.

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Haluk Levent Melisa Aslı Pamuk ve İrem Helvacıoğlu paylaşımına “Onlar Haluk abilerinin melekleri.
Yangından yaralı olarak getirilen hayvan dostlarımız için önümüzdeki günlerde İzmir’e Ferdinand’ın çiftliğine gidip çalışacaklar" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent İrem Helvacıoğlu Melisa Aslı Pamuk
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