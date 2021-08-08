Melisa Aslı Pamuk ve İrem Helvacıoğlu, Haluk Levent'e desteğe gitti! Çiftlikte çalışacaklar

Türkiye'yi saran orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangınların çıktığı ilk günden beri alevlere teslim olan bölgelere destek götüren Haluk Levent, AHBAP'a bağış yapan ünlü isimleri zaman zaman sosyal medyadan paylaşıyor.

Haluk Levent'e bağışlar sürürken ünlü isimler bölgeye de gidereek neler yapabileceklerini bakıyorlar. Haluk Levent son olarak Melisa Aslı Pamuk ve İrem Helvacıoğlu ile pozunu paylaştı.

Haluk Levent Melisa Aslı Pamuk ve İrem Helvacıoğlu paylaşımına “Onlar Haluk abilerinin melekleri.

Yangından yaralı olarak getirilen hayvan dostlarımız için önümüzdeki günlerde İzmir’e Ferdinand’ın çiftliğine gidip çalışacaklar" dedi.



