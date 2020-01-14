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  4. Melisa bebeğin kreşte ölümüyle ilgili davada ölüm raporu bekleniyor

Melisa bebeğin kreşte ölümüyle ilgili davada ölüm raporu bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 20:12 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde kreşte yemek yedirildikten sonra uyuyan ve solunumunun durması sonucu yaşamını yitiren 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş'in ölümüyle ilgili devam eden davada hakim, bebeğin ölüm raporunun beklenmesi gerekçesiyle duruşmayı Mayıs ayına ertelendi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde kreşte yemek yedirildikten sonra uyuyan ve solunumunun durması sonucu yaşamını yitiren 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş'in ölümüyle ilgili devam eden davada hakim, bebeğin ölüm raporunun beklenmesi gerekçesiyle duruşmayı Mayıs ayına ertelendi.
Olay, 7 Kasım 2018'de Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adlı kreşte meydana geldi. Yemek yedirilmesinin ardından uyuması için yatağa yatırılan Melisa Tuana Memiş, uykusunda kusarken solunumu durdu. Kreşte görevli bakıcı Fatma Bakır, Melisa'yı kendine getirmek çaba harcasa da başaramadı. Melisa Tuana bebek, ambulansla götürüldüğü Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında kreşin eğitim izni olmadığı anlaşılırken, Dernek Başkanı S.A. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, dernek üyesi ve bakıcı Fatma Bakır ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Kreş ise 4 Aralık 2018'de mühürlendi.
9 Nisan 2019 tarihinde İnegöl 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Fatma Bakır, tutuksuz yargılanmasına karar verilerek tahliye edildi. Davanın bugün yapılan duruşmasında ise bebeğin kesin ölüm raporunun gelmediği görüldü. Hakim, bebeğin kesimn ölüm raporunun istenmesi amacıyla duruşmayı Mayıs ayına ertelendi.

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