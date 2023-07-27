Melisa Döngel Afra Saraçoğlu'na yapılan o yorumu beğenince...

O Ses Rap yarışmasında jüri üyelerinden biri olan Sefo ile yaşadığı ilişkiyi bitirdikten sonra adı eski Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk dedikodularına karışan genç oyuncu Melisa Döngel sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Döngel son olarak gündemden düşmeyen ve rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa yakalanan Afra Saraçoğlu'na yapılan bir yorumu beğenmesiyle gündem oldu.

Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusuna dair sosyal medyada "Kızın her yer güzel ama kız asla güzel değil" yorumu yapıldı. Melisa Döngel de bu yorumu beğendi.

Döngel'in yorumu beğenmesi sonrası Afra fanları genç oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.





