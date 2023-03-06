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Melisa Döngel dekolteli fotoğrafıyla mest etti! “Kurşun atıp kurşun yenilir”

06.03.2023 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Tolgahan Sayışman ile rol alan Melisa Döngel sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Güzel oyuncu iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Melisa Döngel’in son paylaşımına adeta beğeni yağdı.

Melisa Döngel dekolteli fotoğrafıyla mest etti! “Kurşun atıp kurşun yenilir”

Kusursuz Kiracı dizisindeki imajı ile dikkat çeken Mesali Döngel şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nda rol alıyor. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Döngel sosyal medyada yaptığı son paylaşımla takipçilerini adeta büyüledi.

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Oyunculuk kariyerine 15 yaşındayken Arka Sokaklar dizisinde başlayan Melisa Döngel’in paylaşımına takipçileri “Kurşun atıp kurşun yenilir”, “Kalbim durdu”, “Çok güzelsin”, “Aşk bahçem” yorumlarında bulundular.

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Sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla dikkat çeken ve sokak ortasında bir kadınla saç başa kavga etmesiyle uzun süre gündemde kalan Döngel, Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat vermişti.

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1999 doğumlu güzel oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Sen Çal Kapımı ve Sadakatsiz de bulunuyor.

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