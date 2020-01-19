Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bırakarak listede birinci oldu

Atiye dizisinde canlandırdığı Cansu karakteri ile konuşulan Melisa Şenolsun, sinema veri tabanı imdb’nin kullanıcılar tarafından verilen puan ve arama sıklıklarına göre belirlenen Star Metre adlı sıralama listesinde Türkiye’de birinci sıraya oturdu.

Aralık’ta vizyona giren Güzelliğin Portresi filminde eleştirmenlerin oyunculuğunu beğendiği Melisa Şenolsun Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı Netflix’in Atiye dizisindeki rolüyle son günlerin en popüler isimlerinden biri olmuştu. Geçen hafta Ayaklı Gazete Yılın Yükselen Yıldızı ödülünü de kazanan oyuncunun yükselişi devam ediyor. Listede Melisa’nın ardından rol arkadaşları Beren Saat ve Mehmet Günsür yer alıyor.





