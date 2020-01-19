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  4. Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bırakarak listede birinci oldu

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bırakarak listede birinci oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Geçen hafta Yılın Yükselen Yıldızı ödülü kazanan Melisa Şenolsun imdb’nin ‘Star Metre Türkiye’ listesinde birinci sıraya yükseldi. Atiye dizisinin oyuncularının yerleştiği zirvede Şenolsun’un ardından rol arkadaşları Beren Saat ve Mehmet Günsür yer alıyor

Atiye dizisinde canlandırdığı Cansu karakteri ile konuşulan Melisa Şenolsun, sinema veri tabanı imdb’nin kullanıcılar tarafından verilen puan ve arama sıklıklarına göre belirlenen Star Metre adlı sıralama listesinde Türkiye’de birinci sıraya oturdu.

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Aralık’ta vizyona giren Güzelliğin Portresi filminde eleştirmenlerin oyunculuğunu beğendiği Melisa Şenolsun Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ile başrolü paylaştığı Netflix’in Atiye dizisindeki rolüyle son günlerin en popüler isimlerinden biri olmuştu. Geçen hafta Ayaklı Gazete Yılın Yükselen Yıldızı ödülünü de kazanan oyuncunun yükselişi devam ediyor. Listede Melisa’nın ardından rol arkadaşları Beren Saat ve Mehmet Günsür yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Şenolsun, Atiye, IMDb,

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