Melisa Şenolsun deri göğüs dekoltesiyle poz verdi! Zeynep Bastık kendini tutamadı

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Melisa Şenolsun yine iddialı tarzıyla dikkat çekti. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inen siyah elbisesiyle art arda poz veren güzel oyuncu sosyal medyada viral olan "Sağdan sola donat" sözünü paylaşımına not düştü. Şenolsun'un cesur tercihine beğeni yağdı.

Son dönemde iç çamaşırlı pozlarıyla öne çıkan Zeynep Bastık ise güzel oyuncunun pozuna iltifatta bulundu.

"Bu nasıl güzellik artık" diyen Bastık'a Melisa Şenolsun'dan hemen karşı iltifat geldi.

Şenolsun da Bastık'a "Sus seninkini napıcaz asıl" yazdı.



