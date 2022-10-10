MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melisa Şenolsun deri göğüs dekoltesiyle poz verdi! Zeynep Bastık kendini tutamadı

Melisa Şenolsun deri göğüs dekoltesiyle poz verdi! Zeynep Bastık kendini tutamadı

10.10.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Melisa Şenolsun siyah derin göğüs dekolteli bluzuyla poz verdi. İddialı tarzıyla verdiği poz paylaşan güzel oyuncuyu gören şarkıcı Zeynep Bastık ise kendini tutamadı. İkilinin karşılıklı iltifatları sosyal medyada dikkat çekti.

Melisa Şenolsun deri göğüs dekoltesiyle poz verdi! Zeynep Bastık kendini tutamadı

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Melisa Şenolsun yine iddialı tarzıyla dikkat çekti. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inen siyah elbisesiyle art arda poz veren güzel oyuncu sosyal medyada viral olan "Sağdan sola donat" sözünü paylaşımına not düştü. Şenolsun'un cesur tercihine beğeni yağdı.

Son dönemde iç çamaşırlı pozlarıyla öne çıkan Zeynep Bastık ise güzel oyuncunun pozuna iltifatta bulundu.

1

"Bu nasıl güzellik artık" diyen Bastık'a Melisa Şenolsun'dan hemen karşı iltifat geldi.

2

Şenolsun da Bastık'a "Sus seninkini napıcaz asıl" yazdı.

jhk

Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motora bindirdi! Tepki çeken görüntülerKenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motora bindirdi! Tepki çeken görüntüler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni aşkıyla güreştiği anları paylaştı! ''Kavga etmeyin, sevişin''Yeni aşkıyla güreştiği anları paylaştı! ''Kavga etmeyin, sevişin''
Yatak pozları olay oldu! 'Aklıma kötü şeyler geliyor'Yatak pozları olay oldu! 'Aklıma kötü şeyler geliyor'
Akıl almaz soru! "Amcamın eşi yengemle..."Akıl almaz soru! "Amcamın eşi yengemle..."
Anahtar Kelimeler:
Melisa Şenolsun Zeynep Bastık Oyuncu dekolte yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

TOKİ'den flaş e-devlet uyarısı! Başvuru yapacaklar dikkat!

TOKİ'den flaş e-devlet uyarısı! Başvuru yapacaklar dikkat!

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Bakan Nebati'ye dikkat çeken sözler: 'Gözlerinizdeki ışıltı bitmesin ama...'

Bakan Nebati'ye dikkat çeken sözler: 'Gözlerinizdeki ışıltı bitmesin ama...'

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.