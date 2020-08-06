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Melisa Şenolsun makyajsız haliyle şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 16:00 | Son Güncelleme

Netflix’in Türk orijinal yapımı Atiye’nin 3. sezon çalışmaları son sürat başladı. Sete çıkan oyuncular sosyal medya hesaplarından dizinin yeni sezonun müjdesini verdi. Atiye’nin başrol oyuncularından Melisa Şenolsun’un makyajsız hali ise takipçilerinden tam not aldı.

Melisa Şenolsun makyajsız haliyle şaşırttı

Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği Sude karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Melisa Şenolsun’un Atiye dizisindeki performansıyla popülerliğini arttırdı. Dizinin çekimlerine başlamak için yaz tatilini sonlandıran güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamayı sürdürüyor. Sosyal medyada iddialı paylaşımlar yapan Melisa Şenolsun yine cesur bir harekete imza attı. Makyajsız halini hiçbir filtre ve photoshop kullanmadan yayınlayan oyuncu hayranlarını şaşırtmayı başardı.
İstanbul’da yoğun set temposuna hızlı bir giriş yapan Melisa Şenolsun en doğal halini sosyal medya hesabından paylaştı.
melisa şenolsun
Güzel sanatçının makyajsız paylaşıma övgü dolu yorumlar yağdı. Şenolsun’un gönderisine ünlü isimlerde yorum ekledi. Yasemin Allen başarılı sanatçının fotoğraftaki duruşuna atıfta bulunarak “He canım. Kesin yaşanmıştır bu olay” yorumunu yaptı. Netflix’in bir diğer Türk yapımı Muhafız: Hakan dizisinin başrol oyuncularından Hazar Ergüçlü ise Melisa Şenolsun’un fotoğrafına “Özledim” notunu düştü.

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