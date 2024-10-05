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Melisa Şenolsun o diziyle anlaştı, partneri de belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.10.2024 10:30
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Son olarak Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde 'Rüya' karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan Melisa Şenolsun bir süredir ekranlardan uzaktı. Ünlü ismin yeni adresi ve yeni partneri belli oldu.

Melisa Şenolsun o diziyle anlaştı, partneri de belli oldu! Yakışıklı oyuncuyla...

Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Nefes Nefese, Masumlar Apartmanı ve Atiye gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Melisa Şenolsun bir süredir ekranlardan uzaktı.

Yeni projesi büyük bir merakla güzel oyuncu NOW’ın yeni sezondaki iddialı projelerinden biri olan “Aşk Evlilik Boşanma” dizisi ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

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Şenolsun “Aşk Evlilik Boşanma” dizisinde Naz karakterine hayat verecek. Ünlü ismin yeni projesindeki yeni partneri de belli oldu.

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YENİ PARTNERİ BAKIN KİMMİŞ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Naz’ın eşi Timuçin’e hayat verecek oyuncu sonunda açıklandı. Role daha önce 2 sezon süren “Aşk ve Umut” adlı günlük dizinin başrolünü oynayan Furkan Okumuş hayat verecek.

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