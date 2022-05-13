Melisa Şenolsun paylaşımına gelen "Sütyensizsiniz kızmasınlar" yorumuna bomba bir yanıt verdi

Sosyal medyayı aktif kullanan Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun son pozlarıyla dikkat çekti. İddialı tarzıyla öne çıkan oyuncu son olarak beyaz atletiyle poz verdi. Melisa Şenolsun'a gelen pek çok yorum olmasına rağmen ünlü oyuncu bir yorumu alıp öne çıkardı.

Bir takipçi MHP'li eski vekil Ahmet Çakar'ın sözlerine gönderme yaparak "Sütyensizsiniz kızmasınlar, birkaç tane karışanlar " yorumunda bulundu.

Melisa Şenolsun ise bu paylaşımı hikâye bölümünden paylaşarak şunları söyledi:

"Karışamazlar, hakları yok, anlayacaklar başka yol yok."

MELİS SEZEN'İN DEKOLTESİ GÜNDEMDE

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar oyuncu Melis Sezen'in dekolteli elbisesiyle ilgili yaptığı yorumla şoke etti. Çakar konuşmasında "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" deyince büyük tepki aldı.



