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Melisa Şenolsun paylaşımına gelen "Sütyensizsiniz kızmasınlar" yorumuna bomba bir yanıt verdi

13.05.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde Rüya karakteri ile gündem olan Melisa Şenolsun sosyal medyada beyaz atletiyle poz verdi. Bir takipçisi ise MHP'li eski vekil Ahmet Çakar'ın sözlerine gönderme yaparak "Sütyensizsiniz kızmasınlar" yorumunda bulundu. Güzel oyuncu ise bu yoruma bakın ne yanıt verdi.

Melisa Şenolsun paylaşımına gelen "Sütyensizsiniz kızmasınlar" yorumuna bomba bir yanıt verdi

Sosyal medyayı aktif kullanan Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun son pozlarıyla dikkat çekti. İddialı tarzıyla öne çıkan oyuncu son olarak beyaz atletiyle poz verdi. Melisa Şenolsun'a gelen pek çok yorum olmasına rağmen ünlü oyuncu bir yorumu alıp öne çıkardı.

Bir takipçi MHP'li eski vekil Ahmet Çakar'ın sözlerine gönderme yaparak "Sütyensizsiniz kızmasınlar, birkaç tane karışanlar " yorumunda bulundu.

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Melisa Şenolsun ise bu paylaşımı hikâye bölümünden paylaşarak şunları söyledi:

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar'ın sözlerine Burcu Biricik'ten tepki! MHP eski milletvekili Ahmet Çakar'ın sözlerine Burcu Biricik'ten tepki! "Biz size altınızda donunuz var mı diye soruyor muyuz?"

"Karışamazlar, hakları yok, anlayacaklar başka yol yok."

Ekran Alıntısı

MELİS SEZEN'İN DEKOLTESİ GÜNDEMDE

MHP eski milletvekili Ahmet Çakar oyuncu Melis Sezen'in dekolteli elbisesiyle ilgili yaptığı yorumla şoke etti. Çakar konuşmasında "Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" deyince büyük tepki aldı.

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Melisa Şenolsun
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