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Melisa Sözen kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen hangi dizilerde oynadı, nereli?

DİZİ HABERLERİ  | 18.09.2020 22:30 | Son Güncelleme

Kırmızı Oda dizisinin 2. yeni bölümünde konuk oyuncu, Alya karakteriyle Melisa Sözen oldu. İzleyiciler Melisa Sözen'in kim olduğunu ve kaç yaşında olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Kırmızı Oda dizisinin Alya'sı Melisa Sözen kimdir? Kaç yaşındadır?

Melisa Sözen kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen hangi dizilerde oynadı, nereli?

Melisa Sözen, Kırmızı Oda oyuncuları arasında yer alıyor. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen dizide Alya karakterine hayat veren başarılı oyuncu araştırılmaya başlandı. Melisa Sözen kimdir, kaç yaşında? İşte 6 Temmuz 1985 tarihinde dünyaya gelen ve Çemberimde Gül Oya, Alef gibi dizilerde rol alan Sözen’in hayatı
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MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Melisa Sözen ,6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır.

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2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

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