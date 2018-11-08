Melisa Tuana bebeğin öldüğü kreş izinsiz çıktı, 2 kişi gözaltında (2)

MİNİK MELİSA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kreşte yemek yedikten sonra uyurken solunumu durması sonucunda hayatını kaybeden 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenazede konuşan Melisa’nın babası İbrahim Memiş, "Sonuna kadar şikayetçiyiz. İhmal var. 40 dakika önce kalbi durduğunu söyledi doktor. 40 dakikadır çocuğa hiç bakılmamış. Konu kapatılamaz. Başka birinin de başına gelmesin. Başkaları da yanmasın. Zor, gerçekten çok zor. Şikayette bulundum, devamını da getireceğim. Orada çalışan kişinin ihmali sonucu yavrumuz öldü. Biz onlara çocuğumuzu emanet edip gidiyoruz. Sabah çocuğumu ben bıraktım. Beni öğleden sonra aradılar; 'Çocuğunuz morardı, ölmüş' dediler ve telefonu kapattılar. 1 yaşındaki çocuğumun ağzından pilav taneleri çıktı. Biz de yemek veriyoruz çocuğumuza ama hemen uyutmuyoruz. Yoksa biz de biliriz yedir ve yatır yapmasını" dedi.

Minik tabuta konulan Melisa'nın cenazesi, Çimen Camii'ne götürüldü. burada öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından, amcası Şener Memiş’in kucağında mezarlığa götürüldü. Minik Melisa'nın cansız bedeni, Hastane Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.