HABER

Melisa Tuana bebeğin öldüğü kreş izinsiz çıktı, 2 kişi gözaltında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 15:28 | Son Güncelleme

MİNİK MELİSA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ Bursa'nın İnegöl ilçesinde kreşte yemek yedikten sonra uyurken solunumu durması sonucunda hayatını kaybeden 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, gözyaşları içinde toprağa verildi.

MİNİK MELİSA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ Bursa'nın İnegöl ilçesinde kreşte yemek yedikten sonra uyurken solunumu durması sonucunda hayatını kaybeden 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazede konuşan Melisa’nın babası İbrahim Memiş, "Sonuna kadar şikayetçiyiz. İhmal var. 40 dakika önce kalbi durduğunu söyledi doktor. 40 dakikadır çocuğa hiç bakılmamış. Konu kapatılamaz. Başka birinin de başına gelmesin. Başkaları da yanmasın. Zor, gerçekten çok zor. Şikayette bulundum, devamını da getireceğim. Orada çalışan kişinin ihmali sonucu yavrumuz öldü. Biz onlara çocuğumuzu emanet edip gidiyoruz. Sabah çocuğumu ben bıraktım. Beni öğleden sonra aradılar; 'Çocuğunuz morardı, ölmüş' dediler ve telefonu kapattılar. 1 yaşındaki çocuğumun ağzından pilav taneleri çıktı. Biz de yemek veriyoruz çocuğumuza ama hemen uyutmuyoruz. Yoksa biz de biliriz yedir ve yatır yapmasını" dedi. Minik tabuta konulan Melisa'nın cenazesi, Çimen Camii'ne götürüldü. burada öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından, amcası Şener Memiş’in kucağında mezarlığa götürüldü. Minik Melisa'nın cansız bedeni, Hastane Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!
‘Örümcek Ağı’ sergisi İstanbul Kültür Üniversitesi’nde‘Örümcek Ağı’ sergisi İstanbul Kültür Üniversitesi’nde
Sosyal medya bağımlılığından nasıl kurtuluruz?Sosyal medya bağımlılığından nasıl kurtuluruz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gören şaşıp kaldı! Arabadan 3 kadın, 3 erkek, 5 koyun çıktı

Gören şaşıp kaldı! Arabadan 3 kadın, 3 erkek, 5 koyun çıktı

Avukatın çorbasına zehir kattılar! Sonrası daha da korkunç

Avukatın çorbasına zehir kattılar! Sonrası daha da korkunç

Çalışma tutkunlarına yeni yıla özel hediye! Camın şıklığı artık çalışma masanızda

Çalışma tutkunlarına yeni yıla özel hediye! Camın şıklığı artık çalışma masanızda

Sosyal medya bağımlılığından nasıl kurtuluruz?

Sosyal medya bağımlılığından nasıl kurtuluruz?

2 yıl önce öldürülmüştü! Fulya'nın evindeki esrarengiz not

2 yıl önce öldürülmüştü! Fulya'nın evindeki esrarengiz not

Türkiye'yi sarsan kreşteki ölümle ilgili flaş gelişme! Bu ayrıntı pes dedirtti

Türkiye'yi sarsan kreşteki ölümle ilgili flaş gelişme! Bu ayrıntı pes dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.