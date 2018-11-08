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Melisa Tuana bebeğin öldüğü kreş izinsiz çıktı, 2 kişi gözaltında (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 18:44 | Son Güncelleme

BAKICI TUTUKLANDI, DERNEK BAŞKANI SERBEST Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Melisa Tuana Memiş'in (1) uyurken yaşamını yitirdiği, kreş olarak 2 yılı aşkın süredir hizmet veren 'Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği'nin başkanı S.A.

BAKICI TUTUKLANDI, DERNEK BAŞKANI SERBEST

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Melisa Tuana Memiş'in (1) uyurken yaşamını yitirdiği, kreş olarak 2 yılı aşkın süredir hizmet veren 'Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği'nin başkanı S.A. ve bakıcı Fatma Bakır, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bakıcılık görevini yapan Fatma Bakır, tutuklanırken, dernek başkanı S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakır'ın, ifadesinde, olayda ihmalinin bulunmadığını öne sürerek, suçlu olmadığını söylediği öğrenildi. Adliyeden çıkarılırken, basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark eden Fatma Bakır, başörtüsüyle yüzünü kapatarak, araca bindi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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