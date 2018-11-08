Melisa Tuana bebeğin öldüğü kreş izinsiz çıktı, 2 kişi gözaltında - BAKICI FATMA BAKIR TUTUKLANDI

Melisa Tuana'nın yaşamını yitirdiği Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adı altında 2 yılı aşkın süredir hizmet verdiği kreşin gözaltına alınan dernek başkanı S.A. ile bakıcı Fatma Bakır, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden bakıcılık görevi yapan Fatma Bakır tutuklanırken, dernek başkanı S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Fatma Bayrak'ın, ifadesinde, olayda ihmalin olmadığını öne sürerek suçlu olmadığını söylediği öğrenildi. Adliyeden araca bindirilirken basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark eden tutuklu bakıcı başörtüsüyle yüzünü kapatarak araca bindi.

Görüntü dökümü:

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Tutuklanan kadının görüntüsü

Bebek cenazesi

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Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

