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Melisa Uzunarslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Son Yaz dizisindeki solist kimdir?

26.03.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Yaz dizisine konuk oyuncu olarak katılan Melisa Uzunarslan gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Genç şarkıcının yaşı ve kariyeri merak ediliyor. Aynı zamanda keman sanatçısı da olan güzel sanatçı Son Yaz dizisinin fragmanı ile dikkat çekmeyi başardı. Peki, Melisa Uzunarslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, ayrıntılar...

Melisa Uzunarslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Son Yaz dizisindeki solist kimdir?

Melisa Uzunarslan Son Yaz dizisinin konuk oyuncusu oldu. Yönetmenliğini Burak Arlıer’in üstlendiği ve başrolde Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı Son Yaz dizisi izleyicileri dizide solist olarak rol alan Melisa Uzunarslan hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Melisa Uzunarslan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, ayrıntılar...

MELİSA UZUNARSLAN KİMDİR?

Melisa Uzunarslan, 1985 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Şarkıcı, söz yazarı ve besteci olan Uzunarslan henüz 3 yaşındayken Pink Floyd şarkısını org ile çalmasının ardından ailesi tarafından keşfedilmiştir. 9 yaşında keman eğitimi alan Melisa Uzunarslan, üstün başarı bursu ile girdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde keman ve kompozsiyon bölümlerinden derece ile mezun olmuştur.

Melisa Uzunarslan daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi’nin keman bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Sezen Aksu ile tanışmasının ardından hayatı değişen Uzunarslan, ilk olarak Bir Aşk Şarkısı isimli single çalışması ile çıkış yapmıştır.

Ekran Resmi 2021-03-26 19.29.57

Melisa Uzunarslan sosyal medya hesabından Son Yaz dizisi ile ilgili yaptığı paylaşımda şu notu düştü:

"İlk oyunculuk deneyimim #sonyaz dizisi oldu ❤️

Ben de sizler gibi henüz izlemedim ve çok heyecanlıyım şarkılarım sizlerle buluşacağı için.

Ama büyük bir teşekkür borçluyum @sonyazfox ekibine. Sizler için ve işlerine olan saygılarından dolayı çok profesyonelce, çok büyük bir ekibi en iyi şekilde ağırlıyor, pandemi şartlarında pcr testlerini asla eksik etmiyorlar ve büyük bir enerji ile emek veriyorlar. Kendimi çok güvende hissettim. Çok zarifler ve saatlerce yorulmadan, gülen yüzleri solmadan çalışıyorlar. Çok büyük bir alkışı hak ediyorlar. 13. Bölümde oynamak da ayrıca değerli oldu çünkü hayatımdaki tüm özel şeyler 13 sayısı ile bağlantılı. ❤️???????? Çok mutlu ve heyecanlıyım.

Ayrıca İzmir’de sahneme eşlik etmek için gelen değerli müzisyen arkadaşlarım @ersinpazi @alicankaradogan @erdalesibass ve albüm yolculuğumun başından beri hem festivallerde hem basında ve artık hem de menajerim olarak beni yalnız bırakmayan ve bana bebek gibi bakan canım @gizemmerturkk ‘e çok teşekkür ederim.

Dizi yayınlandıktan sonra daha kişisel teşekkürlerim de olacak şimdilik bu kadar umarım beğenirsiniz. ????"

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FOX Son Yaz dizisi
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