Melis'in tedavisi için seferber oldular

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da yaşayan ve 4 ay önce geçirdiği beyin kanaması sonucu yatağa bağımlı hale gelen 14 yaşındaki Melis Ayhan'ın sağlığına kavuşması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

Geçirdiği ameliyatların ardından özel bir hastanede tedavisine devam edilen genç kızın, yeniden tepki vermeye başlaması ailesine umut oldu.

Melis'in babası Nesim Ayhan, AA muhabirine, kızının 22 Ağustos'ta başının ağrıdığını söylediğini ve sonrasında da bilincini yitirdiğini dile getirdi.

Bunun üzerine Melis'i hemen hastaneye götürdüklerini belirten Ayhan, başlangıçtaki zorlu tedavi sürecini şöyle anlattı:

"Hastaneye gittiğimizde solunumunun durduğunu söylediler ve hemen içeri aldılar. Tomografi çekeceklerini söylediler. Tomografiden sonra da bize kızımızın büyük bir beyin kanaması geçirdiğini ve başka bir hastaneye sevk edeceklerini söylediler. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiğimizde doktorlar bizi bekliyordu. Durumunun ciddi olduğunu söylediler ve ameliyata aldılar. Ameliyattan sonra doktor bize kızımızın ciddi bir ameliyat geçirdiğini, her an her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini ve durumunun çok kritik olduğunu söyledi. Yaklaşık 5 gün komada kaldı. 5 gün sonra bizi aradılar ve Melis'in tepki gösterdiğini söylediler. Kafatasının sağ tarafını komple aldılar. Ameliyattan 47 gün sonra servise aldılar. Serviste de 2 ay falan yattı ve eve getirdik. Biraz kendine geldi ve bazı şeylere kafası ve ağız hareketleriyle cevap vermeye başladı."