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Melitopol nerede? Melitopol hangi ülkeye bağlı? Rusya Ukrayna savaşında ele geçirilen Melitopol'un konumu!

26.02.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya tarafından Ukrayna'ya yönelik başlatılmış olan işgal girişiminin üçüncü gününde Melitopol kentinin ele geçirildiği haberi basına yansıdı. Yılan Adası, Çernobil ve pek çok noktada kontrolü eline almış olan Rus güçleri işgali sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından askeri birliklerin Melitopol kentinde kontrolünü sağladığı açıklanmıştı. Peki Melitopol nerede? Melitopol hangi ülkeye bağlı? İşte Rusya Ukrayna savaşında ele geçirilen Melitopol'un konumu!

Melitopol nerede? Melitopol hangi ülkeye bağlı? Rusya Ukrayna savaşında ele geçirilen Melitopol'un konumu!

Rusya tarafından Ukrayna'ya düzenlenen saldırılar 3. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Son olarak basına yansıyan haberlerde Harkov kentinin ele geçirildiği duyurulmuştu. Sonrasında çok geçmeden Melitopol kentinin de ele geçirildiği açıklandı. Peki Melitopol nerede, hangi bölgeye bağlı?

MELİTOPOL NEREDE?

Melitopol, Güneydoğu Ukrayna'nın Zaporizhzhia Oblastı'nda (bölgesi) bulunan bir şehirdir. Söz konusu şehrin doğu ucundan ve sonunda Azak Denizi'ne katılan Molochnyi Lyman'a akan Molochna Nehri üzerinde bulunmaktadır. Şehrin nüfusu yaklaşık 150.768'dir.

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Melitopol, Zaporizhzhia'dan sonra oblastın ikinci büyük şehri olarak tarif edilmekte. Uluslararası açıdan da oldukça önemli olan şehirde elektrikli bir demiryolu hattı geçmektedir.

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2014 senesinde Rusya'nın Kırım'ı işgalinden önce şehre "Kırım'a açılan kapı" denmekteydi, yarımadaya giden yolcu trenlerinin %80'i de bu şehirden geçiyordu. Ayrıca yaz aylarında karayolu trafiği günde 45.000 araca ulaşmaktaydı.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM NEDİR?

Rus birlikleri hız kesmeden birer birer önemli noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Ukrayna'daki hilal şeklinde ilerleyişiyle ülkenin batı bölgesini kuşatmış durumda. Zelenski ve Putin arasında konuşulmakta olan müzakere adımları ise henüz kesinlik kazanmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yapmış olduğu çağrıda ölümlerin durdurulması için Rusya Devlet Başkanı Putin'de iki kez çağrıda bulunmuştu. Rusya'nın müzakereye hazır olduğunu ifade eden Putin, görüşmeler gerçekleşene dek Ukrayna'nın farklı noktalarında ilerlemeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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