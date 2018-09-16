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Melpomeni Batığı nedir? Çanakkale batan geminin tarihi! (Hadi İpucu 16 Eylül 20.30)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 14:10 | Son Güncelleme

16 Eylül Pazar akşam yapılacak olan yeni Hadi yarışmasında sorulacak bir soru için ipucu paylaşıldı. Bu sefer ipucu 1921 yılında Çanakkale’nin Babakale Köyü açıklarında mayına çarparak batan Melpomeni adlı geminin batığı hakkında. Peki Melpomeni batığının detayları nedir? İşte günün Hadi ipucu ve bugün yarışmada verilecek ödül miktarı...

Melpomeni Batığı nedir? Çanakkale batan geminin tarihi! (Hadi İpucu 16 Eylül 20.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu gece yani 16 Eylül Pazar 20.30’da yapılacak yeni yarışmada çıkacak bir soru için de bu sefer farklı bir şekilde ipucu verildi. Başka bir uygulama üzerinden paylaşılan ipucu 1921 yılında Çanakkale’nin Babakale Köyü açıklarında mayına çarparak batan Melpomeni adlı geminin batığı hakkında

MELPOMENİ BATIĞI

Melpomeni adlı gemi 1921 yılında Çanakkale’nin Babakale Köyü açıklarında mayına çarparak battı. İçinde 3 otomobilin olduğu geminin değerli kargosunun kime ait olduğu bilinmiyor. Geminin İngiltere’den İstanbul’a yola çıktığı tahmin ediliyor. Geminin yükü hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor ama bir rivayete göre Osmanlı padişahına gönderilen hediyeleri taşıyordu.

Karısının Adını Verdi

Geminin yapımı 1879’da bitmiş ve Lady Olive adıyla suya indirilmiştir. 76m uzunluğunda ve 9m genişliğindeydi. Çeşitli şlerde kullanılan gemiş son olarak P.M. Lemos tarafından alındı ve Lemos gemiye karısının adını yani verdi ve geminin adı Melpomeni oldu. Bu isim Yunan mitolojisindeki ilham perilerinden biri olan Melpomene ile ilintili olabilir.

Kara Batık / Ölüm Batığı

Bölgede yaşanan kazalardan dolayı Melpomeni batığına yörede kara batık veya ölüm batığı adı da verilmiş.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu akşam 20.30’da yapılacak spor temalı Hadi yarışmasında para ödülü 20 bin TL olarak açıklandı.


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