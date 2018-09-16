Melpomeni Batığı nedir? Çanakkale batan geminin tarihi! (Hadi İpucu 16 Eylül 20.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu gece yani 16 Eylül Pazar 20.30’da yapılacak yeni yarışmada çıkacak bir soru için de bu sefer farklı bir şekilde ipucu verildi. Başka bir uygulama üzerinden paylaşılan ipucu 1921 yılında Çanakkale’nin Babakale Köyü açıklarında mayına çarparak batan Melpomeni adlı geminin batığı hakkında
Melpomeni adlı gemi 1921 yılında Çanakkale’nin Babakale Köyü açıklarında mayına çarparak battı. İçinde 3 otomobilin olduğu geminin değerli kargosunun kime ait olduğu bilinmiyor. Geminin İngiltere’den İstanbul’a yola çıktığı tahmin ediliyor. Geminin yükü hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor ama bir rivayete göre Osmanlı padişahına gönderilen hediyeleri taşıyordu.
Karısının Adını Verdi
Geminin yapımı 1879’da bitmiş ve Lady Olive adıyla suya indirilmiştir. 76m uzunluğunda ve 9m genişliğindeydi. Çeşitli şlerde kullanılan gemiş son olarak P.M. Lemos tarafından alındı ve Lemos gemiye karısının adını yani verdi ve geminin adı Melpomeni oldu. Bu isim Yunan mitolojisindeki ilham perilerinden biri olan Melpomene ile ilintili olabilir.
Kara Batık / Ölüm Batığı
Bölgede yaşanan kazalardan dolayı Melpomeni batığına yörede kara batık veya ölüm batığı adı da verilmiş.
YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Bu akşam 20.30’da yapılacak spor temalı Hadi yarışmasında para ödülü 20 bin TL olarak açıklandı.
TSK son dakika duyurdu: Murat Akdoğan öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde tarihi değişimlere hazırlanıyoruz
Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!
İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...
ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de Mangkut Tayfunu dehşeti: En az 25 ölü
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum