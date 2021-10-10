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Meltem, çocuklarının velayetini vermek istemeyince öldürülmüş

10.10.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de avukatlık bürosunda boşanma aşamasında olduğu eşi İbrahim Goncagül tarafından dövülen ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Meltem Goncagül'ün, eşiyle, anlaşmalı boşanma işlemi için avukatlarının yanına gittiği ortaya çıktı. İbrahim Goncagül'ün, çocuklarının velayetini istediği, eşinin de razı olmayışı üzerine aralarında tartışma çıktığı ifade edildi.

Meltem, çocuklarının velayetini vermek istemeyince öldürülmüş

Olay, 29 Eylül'de Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Meltem Goncagül ile işsiz olan eşi İbrahim Goncagül, anlaşmalı boşanma için evrak düzenlemek üzere avukatlarının bürosuna gitti. Boşanma protokolü hazırlandığı sırada İbrahim Goncagül, çocuklarının da velayetini istedi, eşi razı olmayınca aralarında tartışma çıktı. İbrahim Goncagül, eşi Meltem Goncagül'ü bürodaki boş bir odaya götürüp, kapısını kilitledikten sonra başını duvara vurarak dövdü, ağzından ve burnundan kan gelince de orada bırakıp kaçtı. Meltem Goncagül, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bir gün sonra taburcu edilen Goncagül, 5 Ekim'de evinde fenalaşınca, ailesinin götürdüğü Gaziantep'teki özel hastanedeki tedaviye rağmen kurtarılamadı. Adli tıpta yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Goncagül'ün cenazesi, dün Osmaniye'de toprağa verildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olay günü yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İbrahim Goncagül'ün ise ifadesinde, anlaşmalı boşanmak için avukatlık bürosuna gittiklerini, çocukların velayeti yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Osmaniye
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