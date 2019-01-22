Meltem Cumbul CHP'den Şişli adayı mı olacak? Yerel seçim öncesi flaş iddia

Millet İttifakı'nın İstanbul'un ilçe adaylarıyla ilgili çok önemli gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara'daki evinde akşam yemeğinde buluşmasının ardından gece saatlerinde kulislere bomba gibi bir haber düştü.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı'yı makamında kabul eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in misafiri oldu

MELTEM CUMBUL SÜRPRİZİ

F5Haber'de yer alan habere göre CHP'nin en çok merak edilen ilçesi ve İstanbul'un önemli ilçelerinden Şişli'de oyuncu Meltem Cumbul aday gösterildi.

AKŞAM YEMEĞİNDE Mİ KARAR VERİLDİ?

Akşam yemeğinde, başta İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ikamet ettiği Üsküdar'ın da içinde yeraldığı İstanbul'un ilçeleri ile ilgili uzlaşma sağlandığı ve kurmayların yapılan anlaşmayı bugün protokole bağlayacağı öğrenildi.

Kulislere düşen bir diğer iddia ise Şişli'de Meltem Cumbul'un aday gösterilmesine Kılıçdaroğlu ve Akşener'in sürpriz buluşmasında karar verildiği.