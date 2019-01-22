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Meltem Cumbul CHP'den Şişli adayı mı olacak? Yerel seçim öncesi flaş iddia

SEÇİM HABERLERİ  | 22.01.2019 08:34 | Son Güncelleme

'Meltem Cumbul Şişli'den aday olacak' haberi gündeme bomba gibi düştü. Mustafa Sarıgül'ün başvurduğu ancak henüz açıklanmayan Şişli adaylığı için gece saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şişli adayı olarak Meltem Cumbul isminde karar kıldığı iddia edildi.

Meltem Cumbul CHP'den Şişli adayı mı olacak? Yerel seçim öncesi flaş iddia

Millet İttifakı'nın İstanbul'un ilçe adaylarıyla ilgili çok önemli gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara'daki evinde akşam yemeğinde buluşmasının ardından gece saatlerinde kulislere bomba gibi bir haber düştü.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı'yı makamında kabul eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in misafiri oldu

MELTEM CUMBUL SÜRPRİZİ

F5Haber'de yer alan habere göre CHP'nin en çok merak edilen ilçesi ve İstanbul'un önemli ilçelerinden Şişli'de oyuncu Meltem Cumbul aday gösterildi.

AKŞAM YEMEĞİNDE Mİ KARAR VERİLDİ?

Akşam yemeğinde, başta İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ikamet ettiği Üsküdar'ın da içinde yeraldığı İstanbul'un ilçeleri ile ilgili uzlaşma sağlandığı ve kurmayların yapılan anlaşmayı bugün protokole bağlayacağı öğrenildi.

AKSNER

Kulislere düşen bir diğer iddia ise Şişli'de Meltem Cumbul'un aday gösterilmesine Kılıçdaroğlu ve Akşener'in sürpriz buluşmasında karar verildiği.

MUSTAFA SARIGÜL SEÇİM ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

SARIGUL

CHP'den Şişli için aday adaylığı başvurusu yapan Mustafa Sarıgül'ün aday olmasına sıcak bakılmamasının ardından ilçede çalışmalarını hızlandırdı. Sarıgül'ün Şişli'den başka yerde aday olmak istemediği ve aday gösterilmezse DSP ya da bağımsız olarak aday olacağı belirtilmişti.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
sibel kekilliyi yapsaydınız keşke, yurt dışı kariyeri de var!
YANİ SARIGÜL DERKİ,.!!! BURANİN GELİRİ ÇOK İYİ BAŞKA YERDE YİYEMEM BURAYA ALIŞTIM. YE KÜRKÜM YE
Meral AKŞENER e detaylı bir dosya ve flimleri sunulsun... Belki bilmiyordur durumları değil mi ? Bir seyretsin baksın, mutlaka müsbet yada menfi bir karar verir.Doğru kararı verip vermeyeceği kendine kalmış bir durum.Kimse nin müdahale etme hakkı yok. Bir de SARIGÜL macerası çıktı ortaya....DSP den yada bağımsız aday olacakmış... Bunların kafa bu kadar çalışıyor işte zaten....DSP seçime girmiyor ki.... ADAY Ol cesaretin varsa bağımsız aday.....Gör boyunun ölçüsünü....
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