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Meltem Cumbul'dan adaylık haberlerinin ardından açıklama!

SEÇİM HABERLERİ  | 22.01.2019 14:44 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener'in görüşmesinin ardından kulislerde Şişli'den aday gösterileceği konuşulmaya başlanan oyuncu Meltem Cumbul, iddialara yanıt verdi. Cumbul çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Meltem Cumbul'dan adaylık haberlerinin ardından açıklama!

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Akşener ittifak üzerindeki pürüzleri gidermek üzere dün gece bir araya gelmişlerdi. Görüşme sonunda yapılan açıklamada pürüzlerin aşıldığı mesajı verildi.

Odatv'nin haberine göre bu görüşme sonrasında Meltem Cumbul'un CHP'den Şişli'de aday gösterileceğine ilişkin olarak söylemler dillendirilmeye başlandı. Bazı haber siteleri iddiayı sayfalarına taşıdı. Söz konusu iddiaya ilişkin olarak açıklamada bulunan Cumbul, haberlerin doğru olmadığını kaydetti.


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