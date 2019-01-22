Meltem Cumbul'dan adaylık haberlerinin ardından açıklama!

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Akşener ittifak üzerindeki pürüzleri gidermek üzere dün gece bir araya gelmişlerdi. Görüşme sonunda yapılan açıklamada pürüzlerin aşıldığı mesajı verildi.

Odatv'nin haberine göre bu görüşme sonrasında Meltem Cumbul'un CHP'den Şişli'de aday gösterileceğine ilişkin olarak söylemler dillendirilmeye başlandı. Bazı haber siteleri iddiayı sayfalarına taşıdı. Söz konusu iddiaya ilişkin olarak açıklamada bulunan Cumbul, haberlerin doğru olmadığını kaydetti.



