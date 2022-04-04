Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu

Gezi Davası’nda müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan tiyatro ve televizyon oyuncusu sanatçı Memet Ali Alabora uzun süredir yurt dışında yaşıyor. Türkiye'yi terk eden Memet Ali Alabora eski dostuyla buluştu.

İngiltere'de bulunan Alabora, Mehmet Ali Alabora, 1999-2002 yıllar arasında Yılan Hikayesi dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Meltem Cumbul ile buluştu.

Ünlü oyuncunun, "Nihayet" diyerek paylaştığı gönderisine beğeni ve yorum yağdı. Ünlü ikilinin paylaşımlarına "Zeyno ile Memoli birlikte" yorumları yağdı.

Memet Ali Alabora'nın son haline ise "Yıllar zorlamış", "Hâlâ yakışıklı" yorumları yapıldı.



