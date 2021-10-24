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Meltem Miraloğlu'na şok! Üvey oğlu olaya el koydu

24.10.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Hayat Devam Ediyor’ dizisinde çocuk gelin rolüyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu yine evliliğiyle gündemde. Kendisinden 48 yaş büyük 82 yaşındaki ABD'li Patrick Grady ile evlenip ABD'ye yerleşen Meltem Miraloğlu'nun başı üvey oğluyla derde girdi.

Meltem Miraloğlu'na şok! Üvey oğlu olaya el koydu

Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleşmesinin ardından kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenmişti. Miraloğlu'nun Amerika'da yaşadığı süreçle ilgili ortaya çıkan detaylar sık sık gündem oluyor.

Geçtiğimiz aylarda evden kaçan oyuncuyu ikna etmek isteyen eşinin ona kırmızı renkte son model bir otomobil hediye ettiği konuşulmuştu. Miraloğlu'nun ayrıca ABD'li kocasına vasiyet yazdırdığı ve Patrick'in öldükten sonra tüm mal varlığının kendisine bıraktığını da iddia etmişti.

UçanKuş TV'de Canlı Masa isimli magazin programına katılan yazar Onur Akay, Miraloğlu'na ve ABD'li eşine dava açıldığını duyurdu.

Akay, "Patrick'in öz oğlu hem üvey annesi Meltem Miraloğlu'na, hem de öz babasına dava açtı. Babasının yaşlılık ve aile düzenini bozacak yaşam tarzı içinde olduğunu mahkemeye sunan öz oğlu, babasının hayatını ve parasını kontrol etmek için Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak vasilik ve vasiyet iptal davası açtı.

Patrick'in oğlu Meltem'in sadece babasının parası ve Green Card için evlendiğini ekleyerek, babasının Meltem'e bıraktığı servet için yazdığı vasiyetin iptalini de istedi.

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