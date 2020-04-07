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Meltem Miraloğlu'ndan 'boşanma' iddialarına yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 12:26 | Son Güncelleme

Kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile boşandığı konuşulan oyuncu Meltem Miraloğlu, önceki gün Amerika'dan videolu bir paylaşım yaptı.

Meltem Miraloğlu'ndan 'boşanma' iddialarına yanıt!

Meltem Miraloğlu, yayınladığı videoda bol bol yüzüğünü gösterdi. Bu paylaşımıyla hakkındaki boşanma haberlerini yalanlayan oyuncu, 83 yaşındaki eşi Grady ile ilgili yapılan eleştirilerden sonra da videosunu yorumlara kapattı.


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Anahtar Kelimeler:
Meltem Miroğlu, boşanma,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
çok tuhaf bi enerjisi var bu kızın çok sağlıklı olmadığını hissediyorum.Isırgan dalamış gibi duran dudakları ise ayrı bir konu... ????????
ihtiyarın servetini ele gecirmeden bosanilir mi hiç
İlyaz salman gülmesi ????????????????????????
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