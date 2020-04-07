Meltem Miraloğlu'ndan 'boşanma' iddialarına yanıt!

Meltem Miralo\u011flu, yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 videoda bol bol y\u00fcz\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6sterdi. Bu payla\u015f\u0131m\u0131yla hakk\u0131ndaki bo\u015fanma haberlerini yalanlayan oyuncu, 83 ya\u015f\u0131ndaki e\u015fi Grady ile ilgili yap\u0131lan ele\u015ftirilerden sonra da videosunu yorumlara kapatt\u0131.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 En \u00e7ok vaka orada g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc! \u0130zmir'den sevindirici haber geliyorZor \u015fartlarda \u00e7al\u0131\u015fan kuryelere seslendi!Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n Ay\u015fecik'i Zeynep De\u011firmencio\u011flu de\u011fi\u015fimiyle \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131!
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