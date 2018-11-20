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Memduh Boydak'ın eşine FETÖ'den 7,5 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 11:04 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında  'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın eşi  Meral Boydak, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERI, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 12 Temmuz'da görülen başka bir davada 'örgüt yöneticisi' olduğu iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak, 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla açılan davada dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Meral Boydak ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Hakkında yapılan iddiaları kabul etmeyen ev kadını Boydak, beraatini istedi. Meral Boydak, "Yazılı ve önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Meral Boydak'ı, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, cezanın infazına kadar yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verirken, imza şartını ise kaldırdı.

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