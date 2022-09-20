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Meme asimetrisi nedir, sebepleri nelerdir?

20.09.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı büyüklükte göğüslere sahip olmak tamamen normaldir. Sol ve sağ göğüsler arasında en az bir fincan büyüklüğünde fark olması yaygındır. Meme asimetrisi, memenin şekli, pozisyonu veya hacmindeki farklılık olarak tanımlanır. Aslında, tüm vücudunuz teknik olarak asimetriktir.

Meme asimetrisi nedir, sebepleri nelerdir?

Küçük farklılıklar olmasına rağmen, kadınların yüzde seksen beşi asimetrik göğüslere sahiptir. Bu asimetri meme ucunda olabilir veya memelerinizin boyutları farklı olabilir. Göğüslerdeki asimetriler ciddi bir sağlık sorunu olarak görülmese de her kadını rahatsız edebilir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, kadınlarda görülen meme asimetrilerinin sebeplerini ve tedavisinin nasıl yapıldığını tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

MEME ASİMETRİSİNİN NEDENLERİ

Çocukken geçirdiğiniz göğüs hastalıkları veya emzirme, hamilelik gibi hormon değişikliklerine neden olan durumlar da meme asimetrisinin nedeni olabilir. Bu durum genellikle kadınların özgüvenini azaltır ve kendilerini rahatsız hissetmelerine neden olur. Bu noktada meme asimetri estetiği ideal çözümlerdir.

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MEME ASİMETRİSİ PROBLEMİNDE HANGİ UYGULAMALAR BULUNUR?

Meme asimetrisi düzeltme ameliyatlarında, durumunuza göre doktorunuz memede küçültme veya büyütme yapabilir. Bazen memeyi istenilen simetriye getirmek için silikon uygulanabilir.

Meme estetiği operasyonları, meme dokusunda meydana gelen istenmeyen değişiklik ve şekil bozukluklarını ortadan kaldırmayı ve memelere istenilen formu vermeyi amaçlar. Meme dokusunun formunu kaybetmek bazen meme ucunun büyümesine neden olabilir. Bu durumda meme boyutları da operasyon sırasında küçülür. Meme estetiği operasyonları her yaşta kolaylıkla uygulanabilen, iz bırakmayan yenilikçi ve modern tekniklerle uygulanmaktadır. Ameliyattan sonra kısa sürede iyileşme sağlanır ve yeni meme boyutu ve formu yıllarca korunabilir.

MEME BÜYÜTME

Göğüslerin normalden küçük olması durumunda meme büyütme estetiği yapılır. Herhangi bir yan etkisi ve riski olmayan bu işlem memelerin sarkık, normalden küçük veya şekil bozukluğu olduğu durumlarda tercih edilir.

MEME DİKLEŞTİRME

Sarkan göğüsler estetik anlamda kişinin özgüvenini zedeleyen bir görünüme neden olur. Ayrıca hamilelik sonrası emzirme döneminin tamamlanmasından sonra kadınlarda meme sarkması yaşanabilir. Bu gibi durumlarda meme dikleştirme ameliyatı uygulanmalıdır. Meme küçültme ameliyatından farklı olarak meme dikleştirmenin amacı memenin boyutunu değiştirmek değildir. Bunun yerine amaç daha dik ve daha çekici bir meme oluşturmaktır. Göğüsler eski elastikiyetini kaybettiği için bunu düzeltmenin tek yolu vardır; gevşek ve sarkmış derinin alınması ve meme içindeki dokuya şekil verilmesidir. Bu uygulama aynı zamanda çatlakların kaybolarak ve esneyerek yok edilmesini sağlar.

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MEME KÜÇÜLTME

Aşırı meme büyüklüğü birtakım olumsuz sonuçlara neden olabilir. Göğüslerin büyüklüğü kol, sırt ve omuz ağrılarını yaşanmasına neden olur. Tüm estetik uygulamalarda olduğu gibi meme küçültme estetiği öncesinde sigarayı bırakmak önemlidir. Sonuç olarak meme estetiği operasyonları arasında yer alan meme küçültme estetiğinde estetik operasyondan 1 hafta öncesine kadar kan sulandırıcı ilaçlar alınmamalıdır.


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Meme‎ meme dikleştirme meme estetiği
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