Meme büyütme ameliyatı olanlar nasıl bir süreçten geçiyor?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, meme estetiği cerrahisi sırasında neler yaşanılacağını bilmenin, prosedür boyunca kişinin güvende hissetmesine yardımcı olacağını belirtti.

AMELİYAT GÜNÜ



Ameliyat günü göğüs büyütme estetiğinin yapıldığı hastaneye kabul edilir ve genellikle aynı gün ya da ertesi sabah taburcu edilir. Ameliyattan önce birkaç saat prosedür için hazırlanılır. Operasyondan çıktıktan sonra, göğüslerin sıkıca sarılmış olduğu hissedilir. İlk günden itibaren hareket etmeye başlanmış olmalı ve 6 hafta sonra ise egzersiz yapmaya başlanmış olmalıdır. Bu hafta içinde ağır bir şeyler kaldırmamaya ve yorucu egzersizler yapmamaya özen gösterilmelidir.

ANESTEZİ UYGULAMASI



Meme estetiği ameliyatı çoğunlukla genel anestezi altında yapılır. Genel anestezi; ağrı ve başka hisler hissetmenizi engeller. Kontrollü bir bilinçsizlik yani uyku hali verir. Genel anestezi alanında uzman bir anestezist tarafından kanülün yani küçük ince plastik tüpüm içine konulan ilaç elinizden ya da kolunuzdan enjekte edilerek verilir. Yaklaşık 30 saniye içinde uykuya geçilmiş olunur.