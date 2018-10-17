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Meme büyütme ameliyatı olanlar nasıl bir süreçten geçiyor?

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.10.2018 15:47 | Son Güncelleme

Meme estetiği ya da göğüs büyütme estetiği pek çok kişinin düşündüğü ancak cerrahi müdahale sebebiyle korkarak yaklaştığı bir operasyondur. Meme estetiği ameliyatı öncesi ve sonrasında neler yaşandığı, nasıl bir süreçten geçildiği konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler için bilgi veren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, operasyon geçirmek isteyenlerin kendilerini güvende hissetmesine yardımcı olacak bilgiler paylaştı.

Meme büyütme ameliyatı olanlar nasıl bir süreçten geçiyor?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, meme estetiği cerrahisi sırasında neler yaşanılacağını bilmenin, prosedür boyunca kişinin güvende hissetmesine yardımcı olacağını belirtti.

AMELİYAT GÜNÜ

Ameliyat günü göğüs büyütme estetiğinin yapıldığı hastaneye kabul edilir ve genellikle aynı gün ya da ertesi sabah taburcu edilir. Ameliyattan önce birkaç saat prosedür için hazırlanılır. Operasyondan çıktıktan sonra, göğüslerin sıkıca sarılmış olduğu hissedilir. İlk günden itibaren hareket etmeye başlanmış olmalı ve 6 hafta sonra ise egzersiz yapmaya başlanmış olmalıdır. Bu hafta içinde ağır bir şeyler kaldırmamaya ve yorucu egzersizler yapmamaya özen gösterilmelidir.

ANESTEZİ UYGULAMASI

Meme estetiği ameliyatı çoğunlukla genel anestezi altında yapılır. Genel anestezi; ağrı ve başka hisler hissetmenizi engeller. Kontrollü bir bilinçsizlik yani uyku hali verir. Genel anestezi alanında uzman bir anestezist tarafından kanülün yani küçük ince plastik tüpüm içine konulan ilaç elinizden ya da kolunuzdan enjekte edilerek verilir. Yaklaşık 30 saniye içinde uykuya geçilmiş olunur.

CERRAHİ UYGULAMA

Cerrahınız göğüslerinizin en alt kısmında küçük (genel olarak 5-8 cm) bir insizyon yapacak, daha sonra, göğüs implantlarını, cerrah ile ilk görüşmelerinize bağlı olarak, ya kasların üstlerine ya da altında olacak şekilde yerleştirecektir. Ardından kesiler, cerrahınızın tercihine bağlı olarak ya çözünebilir ya da alınması gereken sütürlerle kapatacaktır. Cerrahınızın tercih ettiği dikiş şeklini muayene sırasında öğrenebilirsiniz. Temassız meme estetiği tekniği ile kesi izleri çok daha küçük olabilir. Bu teknikte meme implantı yerleştirildikten sonra doldurulur. Bu sayede enfeksiyon riski de çok daha düşük olur.

İMPLANT ÇEŞİTLERİ

Günümüzde çoğunlukla içi jelle dolu meme implantları tercih edilir. Aynı zamanda meme implantlarının yuvarlak ve damla tipi olmak üzere 2 farklı çeşidi vardır. Hangisinin tercih edileceğini muayene sırasında cerrahınız ile birlikte tercih edebilirsiniz. Vücut tipinizle hangisinin daha uyumlu olduğunu öğrenmek için muayene sırasında 3D tasarım cihazlarından faydalanabilir. Bu sayede ameliyattan önce kendi vücudunuza hangi tip ve hangi boyutta meme implantının uygun olduğunu görebilirsiniz.

AMELİYAT SÜRESİ

Meme büyütme ameliyatı genellikle 30 dakika ile 1 saat arasında sürer. Ameliyathanede anestezi yapma, ameliyathanede prosedürün uygulanması ve uyanma süresi, yaklaşık 2 - 3 saat arasında sürebilir.

Prosedürden sonra genellikle aynı gün eve dönülebilir. Yaklaşık 6 hafta boyunca ağır kaldırmaktan ve yorucu aktivitelerden uzak durulması gerekir.

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Meme estetiği meme ameliyatı

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