Meme estetiğiyle ilgili sık sorulanlar

Meme estetiğinde izler genellikle göğüslerin doğal kıvrımlarına saklanarak yapılır. Başlangıçta kırmızı bir çizgi şeklinde görünse de zamanla gözle görülmeyecek şekilde iyileşerek kaybolur. Göğüs dikleştirme ve küçültme ameliyatlarında izler biraz daha fazla olur. Ancak bunlar da iyileştikçe beyaz bir çizgi halini alır.
İDEAL MEME BOYUTU NASIL BELİRLENİR?
Meme boyutu ve şekli boy, kilo ve genel vücut yapısı göz önüne alınarak belirlenir. Bunun yanı sıra göğüs kafesinin dar ya da geniş olması, yine doğal göğüslerin büyüklüğü gibi etmenler de hesaplamalar sırasında göz önünde bulundurulur. Memenin ideal boyutunu ve şeklini belirlerken amaç kolay taşınması, vücudun genel hatlarıyla uyumlu olması en önemlisi doğal ve estetik göğüslere sahip olunmasıdır
İDEAL MEME İMPLANTI ŞEKLİ NASILDIR?
Yuvarlak ve damla tipi olmak üzere iki çeşit meme implantı türü vardır. Meme implantının şekli kişinin tercihlerine göre belirlenir. Günümüzde kullanılan 3D görüntüleme teknikleri ile her iki şekil de hastaya gösterilerek en uygun seçeneğe hasta ile cerrah birlikte karar verebiliyor.
KİMLER İÇİN UYGUNDUR?
Aşırı küçük ya da büyük, sarkık ve asimetrik göğüsler için gereklidir. Meme estetiği operasyonları göğüslerinin şeklinden memnun olmayan ve genel sağlık durumu yerinde olan bütün kadınlar için uygun bir estetik cerrahi tedavisidir.
GÜVENİLİR BİR OPERASYON MUDUR?
Bunların en başında meme estetiğinin güvenilirliği yer alır. Silikon meme implantları güvenirliği ispatlanmış en yaygın kullanılan implant çeşididir. Güvenilir olmasının yanı sıra alternatiflerinden daha doğal bir his sağlar.
MEME İMPLANTININ RİSKLERİ VAR MIDIR?
Meme büyütme estetiği estetik cerrahinin en güvenilir operasyonlarından biri olarak kabul edilir. İmplantlar son derece güvenilirdir.
AMELİYAT SIRASINDA AĞRI HİSSEDİLİR Mİ?
Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Bu sayede operasyon sırasında hiçbir şekilde ağrı ya da sızı hissedilmez. Ameliyattan sonra hafif ağrı hissedilse de basit ağrı kesiciler ile rahatlıkla giderilebilir.
MEME ESTETİĞİ SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ NASILDIR?
Meme estetiği ameliyatı sonrası iyileşme süreci kullanılan tekniğe, hastanın genel sağlık durumuna ve yaşam tarzına göre değişiklik gösterir. Operasyondan sonra iyileşme sürecini hızlandırmak için hastaya gerekli tavsiyelerde bulunulmaktadır.
MEME ESTETİĞİ EMZİRME YETENEĞİNİ ETKİLER Mİ?
Çoğu durumda göğüs büyütme, meme emzirme ya da süt verme yeteneğinize engel olmaz. Göğüs implantları anne sütünü ve emzirme yeteneğini etkilemez.
Meme büyütme estetiğiyle ilgili en fazla merak edilen soruları sizler için cevapladım, merak ettiğiniz soruların hepsine cevap alamadıysanız sorularınızı bana ulaştırabilirsiniz.
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