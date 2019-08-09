Meme estetiğiyle ilgili sık sorulanlar

Meme estetiğinde izler genellikle göğüslerin doğal kıvrımlarına saklanarak yapılır. Başlangıçta kırmızı bir çizgi şeklinde görünse de zamanla gözle görülmeyecek şekilde iyileşerek kaybolur. Göğüs dikleştirme ve küçültme ameliyatlarında izler biraz daha fazla olur. Ancak bunlar da iyileştikçe beyaz bir çizgi halini alır.

İDEAL MEME BOYUTU NASIL BELİRLENİR?

Meme boyutu ve şekli boy, kilo ve genel vücut yapısı göz önüne alınarak belirlenir. Bunun yanı sıra göğüs kafesinin dar ya da geniş olması, yine doğal göğüslerin büyüklüğü gibi etmenler de hesaplamalar sırasında göz önünde bulundurulur. Memenin ideal boyutunu ve şeklini belirlerken amaç kolay taşınması, vücudun genel hatlarıyla uyumlu olması en önemlisi doğal ve estetik göğüslere sahip olunmasıdır

İDEAL MEME İMPLANTI ŞEKLİ NASILDIR?

Yuvarlak ve damla tipi olmak üzere iki çeşit meme implantı türü vardır. Meme implantının şekli kişinin tercihlerine göre belirlenir. Günümüzde kullanılan 3D görüntüleme teknikleri ile her iki şekil de hastaya gösterilerek en uygun seçeneğe hasta ile cerrah birlikte karar verebiliyor.