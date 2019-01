Meme hastalıklarında erken tanı kritik noktayı oluşturuyor

"Meme hastalıkları takibinde kritik öneme sahip"

Meme Sağlığı Ünitesi’nin, meme hastalıkları takibinde kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Koca, "Meme Sağlığı Ünitesi gerekliliği hem kanser olabilecek hem de kanser olmayan meme hastalıklarında takip noktasında kritik öneme sahiptir. Meme ile ilgili hastalıkların bir merkezde, düzenli ve bu konuda deneyimli kişiler tarafından takip edilmesi önemli bir sağlık problemini çözecektir. Kişilerin her defasında farklı bir sağlık kuruluşuna başvurması, her defasında kişinin farklı birimler tarafından görülmesi, her defasında tetkiklerinin baştan alınması, her defasında kişiye farklı bilgiler verilmesi önemli bir kayıptır. Meme Sağlığı Ünitesi bu sorunları çözecek birimdir. Kişi için uygun olmayan tanı ve tedavi kararlarını engeller. Gereken vakalara az, gerekmeyen vakalara çok tetkik istenilmesine mani olur. Gereken vakalara tedavi verilmeyip gerekmeyen vakalara fazladan işlem yapılmasını engeller. Meme Sağlığı Ünitesi’nde, hastalar multidisipliner olarak yani birden fazla bölüm tarafından değerlendirilirken; radyolog, genel cerrah, medikal onkoloji bölümünden doktorların ortak görüşleri doğrultusunda hareket edilmektedir. Bu amaçla; çok önemli olan muayenenin ardından meme ultrasonografisi ve dijital mamografi ön planda kullanılmaktadır. Gerekli olan ileri durumlarda meme tomosentez ve meme MR kullanılmaktadır. Bizim merkezimizde de bu şekilde olacaktır. Hastanemizde ayrıca her hafta toplanacak Meme Hastalıkları Konseyi’nde bu vakalar diğer bölümlerin de bilgilerine sunulacak ve hasta için en uygun ve en yararlı karar alınmaya çalışılacaktır" diye konuştu.