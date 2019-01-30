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Meme hastalıklarında erken tanı kritik noktayı oluşturuyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 03:02 | Son Güncelleme

Başta meme kanserleri olmak üzere meme hastalıklarının önemli bir sağlık problemi olduğunu aktaran İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç.

Başta meme kanserleri olmak üzere meme hastalıklarının önemli bir sağlık problemi olduğunu aktaran İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Doğan Koca, Kocaeli’de faaliyete geçirilen Meme Sağlığı Ünitesi’nin şehir ve çevresi için önemli bir adım olduğunu ifade etti.
VM Medical Park Kocaeli Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Doğan Koca, tanı ve tedavisi kolaylaşan kanserlerden olan meme kanserinin, erken tanısının kritik noktayı oluşturduğunu belirtti. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi’nde faaliyete geçirilen Meme Sağlığı Ünitesi’nin Kocaeli ve çevresi için önemli bir adım olduğunu ifade eden Doç. Dr. Koca, merkezin hem kanser olabilecek hem de kanser olmayan meme hastalıklarında takip noktasında kritik öneme sahip olduğunu açıkladı.
Meme hastalıklarının önemli bir sağlık problemi olduğunu aktaran Doç. Dr. Doğan Koca, "Meme hastalıkları, başta meme kanserleri olmak üzere önemli bir sağlık problemidir. Gelişmiş ülkelerde akciğer kanseri ile birlikte kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olan meme kanseri, aynı zamanda akciğer kanseriyle birlikte en sık görülen ölüm nedenidir. Günümüzde tanı ve tedavisi kolaylaşan kanserlerden olan meme kanserinin, erken tanısı kritik noktayı oluşturmaktadır. Kanserde hala erken tanı ve erken tedavinin hayat kurtarıcı olduğunu düşündüğümüzde bu konuda atılacak adımların bir halk sağlığı hizmeti olduğu da görülecektir. Kanser dışında memede kitle, yumru, akıntı, renk değişikliği, kızarıklık, ısı artışı veya herhangi bir anormal durumun varlığının da tanısı ve takibi önemlidir" dedi.

"Meme hastalıkları takibinde kritik öneme sahip"
Meme Sağlığı Ünitesi’nin, meme hastalıkları takibinde kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Koca, "Meme Sağlığı Ünitesi gerekliliği hem kanser olabilecek hem de kanser olmayan meme hastalıklarında takip noktasında kritik öneme sahiptir. Meme ile ilgili hastalıkların bir merkezde, düzenli ve bu konuda deneyimli kişiler tarafından takip edilmesi önemli bir sağlık problemini çözecektir. Kişilerin her defasında farklı bir sağlık kuruluşuna başvurması, her defasında kişinin farklı birimler tarafından görülmesi, her defasında tetkiklerinin baştan alınması, her defasında kişiye farklı bilgiler verilmesi önemli bir kayıptır. Meme Sağlığı Ünitesi bu sorunları çözecek birimdir. Kişi için uygun olmayan tanı ve tedavi kararlarını engeller. Gereken vakalara az, gerekmeyen vakalara çok tetkik istenilmesine mani olur. Gereken vakalara tedavi verilmeyip gerekmeyen vakalara fazladan işlem yapılmasını engeller. Meme Sağlığı Ünitesi’nde, hastalar multidisipliner olarak yani birden fazla bölüm tarafından değerlendirilirken; radyolog, genel cerrah, medikal onkoloji bölümünden doktorların ortak görüşleri doğrultusunda hareket edilmektedir. Bu amaçla; çok önemli olan muayenenin ardından meme ultrasonografisi ve dijital mamografi ön planda kullanılmaktadır. Gerekli olan ileri durumlarda meme tomosentez ve meme MR kullanılmaktadır. Bizim merkezimizde de bu şekilde olacaktır. Hastanemizde ayrıca her hafta toplanacak Meme Hastalıkları Konseyi’nde bu vakalar diğer bölümlerin de bilgilerine sunulacak ve hasta için en uygun ve en yararlı karar alınmaya çalışılacaktır" diye konuştu.

"Anormal durum olan herkes bu üniteye başvurabilecek"
İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Doğan Koca, Meme Sağlığı Ünitesi’nin Kocaeli ve çevresi için önemli bir sağlık boşluğunu dolduracağını da söyledi. Koca, "Memesinde gözle görülebilen veya elle hissedilebilen veya sadece hissedilebilen bir anormal durum olan herkes Meme Sağlığı Ünitesi’ne başvurabilir. Erkeklerde de nadir olmasına rağmen yine meme kanserleri görülebileceğinden erkekler de bu merkeze başvurabilirler. Meme ile ilgili herhangi bir problemi olmayan kişiler bile merkeze başvurabilir. Meme Sağlığı Ünitesi sayesinde her kadının kendi kendini muayene etmeyi öğrenmesi sağlanacaktır. Kadınların yılda bir kez meme muayenesi için doktor kontrolüne ihtiyacı olduğundan doktor muayene ve takip takvimi oluşturulacaktır. Yine kadınların 40 yaşından itibaren mamografi tetkikinin yapılması ve 70 yaşına kadar 2 yılda bir mamografi tetkikinin tekrar edilmesi gerektiğinden buna uygun takip takvimi de oluşturulacaktır. Meme Sağlığı Ünitesi, Kocaeli ve çevresi için önemli bir sağlık boşluğunu dolduracaktır. Bununla birlikte hem kişi bazında hem de ülke bazında getireceği yararlar zaman içerisinde artarak görülecektir. Bu ünitenin varlığı toplum sağlığını iyi bir düzeye getirmekle birlikte gereksiz sağlık harcamalarının da önüne geçecektir" şeklinde konuştu.

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