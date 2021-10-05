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Meme kanseri belirtileri neler? Bu etkenler meme kanseri riskini arttırıyor

05.10.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meme kanseri süt kanallarından, süt kanallarının etrafındaki bağ dokusundan ya da süt bezlerinden köken alarak gelişir. Meme kanseri tedavisine en erken zamanda başlanması hastanın iyileşmesi için oldukça önemlidir. Erken teşhis için de1 meme kanseri belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Hızla çoğalan hücrelerin vücuda yayılmasıyla başlayan kanser ile ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal, meme kanseri belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Meme kanseri belirtileri neler? Bu etkenler meme kanseri riskini arttırıyor

Kanser aslında hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıdır. Kontrolsüz çoğalan hücreler için tedavi süreci başlatılmazsa, hızla çoğalan hücreler vücuda yayılırlar. Bu durumda hücrelerin yayıldığı organa göre ek problemler oluşmaya başlar.

Meme kanseri koltuk altına, kemiklere, karaciğere, akciğerlere, beyne ve diğer organlara yayılabilir.

Erken tanı, tedavide başarı oranını arttıran en önemli faktördür.

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ

Meme kanseri belirtileri olarak sıralayacağımız belirtilerin birçoğu iyi huylu meme hastalıklarında da görülebilir. Bu nedenle bu tür belirtiler sizleri korkutmamalı fakat zaman kaybetmeden genel cerrahi uzmanına muayene olmanızı sağlamalı.

  • Memede veya koltuk altında ele gelen şişlik
  • Meme başından kendiliğinden gelen berrak renkli veya kanlı akıntılar
  • Memede şişlik, ödem ve içe çekintiler (portakal kabuğu görüntüsü)
  • Meme damarlarında belirginleşme
  • Memede büyüme ve şekil bozukluğu
  • Meme derisinde kabuklanma, soyulma, yara oluşması
  • Memede kızarıklık
  • Meme başında içe çekilme

MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTTIRAN FAKTÖRLER

Kadın olmak: Meme kanseri kadınlarda erkeklerden 100 kat fazla görülmektedir

Yaş: Yaş arttıkça meme kanseri riski daha da artmaktadır

Ailede meme kanseri olması (kız kardeş, anne, anneanne, teyze, kızı) riski arttıran durumlardan, bu akrabaların çift taraflı meme kanseri olması, genç yaşta meme kanseri olması riski daha da arttırmakta

Erken yaşta adet görmeye başlamak ve geç menopoza girmek yine riski arttırmakta

Menopoz sonrası şikayetleri azaltmak için kullanılan bazı ilaçlar uzun dönem kullanıldığında (5 yıl üzeri) meme kanseri riskini arttırmakta

Kilo alma, yağlı beslenme riski arttıran faktörlerden

Önceden başka hastalıklar nedeniyle alınan ışın tedavileri riski arttırmakta

BRCA-1 ve BRCA-2 gen mutasyonları yine meme kanseri riskini arttırmakta

Meme Kanseri Riskini Azaltan Faktörler

Düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite

Emzirmek

Yağlı besinleri kısıtlamak

Alkol alımını kısıtlamak

İdeal kiloyu korumak

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Anahtar Kelimeler:
kanser Meme kanseri
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