Meme kanseri belirtileri neler? Bu etkenler meme kanseri riskini arttırıyor

Kanser aslında hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıdır. Kontrolsüz çoğalan hücreler için tedavi süreci başlatılmazsa, hızla çoğalan hücreler vücuda yayılırlar. Bu durumda hücrelerin yayıldığı organa göre ek problemler oluşmaya başlar.
Meme kanseri koltuk altına, kemiklere, karaciğere, akciğerlere, beyne ve diğer organlara yayılabilir.
Erken tanı, tedavide başarı oranını arttıran en önemli faktördür.
Meme kanseri belirtileri olarak sıralayacağımız belirtilerin birçoğu iyi huylu meme hastalıklarında da görülebilir. Bu nedenle bu tür belirtiler sizleri korkutmamalı fakat zaman kaybetmeden genel cerrahi uzmanına muayene olmanızı sağlamalı.
Kadın olmak: Meme kanseri kadınlarda erkeklerden 100 kat fazla görülmektedir
Yaş: Yaş arttıkça meme kanseri riski daha da artmaktadır
Ailede meme kanseri olması (kız kardeş, anne, anneanne, teyze, kızı) riski arttıran durumlardan, bu akrabaların çift taraflı meme kanseri olması, genç yaşta meme kanseri olması riski daha da arttırmakta
Erken yaşta adet görmeye başlamak ve geç menopoza girmek yine riski arttırmakta
Menopoz sonrası şikayetleri azaltmak için kullanılan bazı ilaçlar uzun dönem kullanıldığında (5 yıl üzeri) meme kanseri riskini arttırmakta
Kilo alma, yağlı beslenme riski arttıran faktörlerden
Önceden başka hastalıklar nedeniyle alınan ışın tedavileri riski arttırmakta
BRCA-1 ve BRCA-2 gen mutasyonları yine meme kanseri riskini arttırmakta
Meme Kanseri Riskini Azaltan Faktörler
Düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite
Emzirmek
Yağlı besinleri kısıtlamak
Alkol alımını kısıtlamak
İdeal kiloyu korumak
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