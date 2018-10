Meme kanseri belirtileri nelerdir? Şişlik ve ağrı varsa dikkat!

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü. 2018 yılında dünyada 2 milyon kadar yeni meme kanseri tanısı konulacağı ve 600 bin kadar kadının da meme kanserinden hayatını kaybedeceği belirtiliyor. Türkiye’deki kanser istatistiklerine göre de; meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser olup, kadınlarda gelişen tüm kanserlerin yüzde 25'ini oluşturuyor. Yürekleri ferahlatan haber ise tedavideki büyük gelişmeler sayesinde erken tanı konulduğunda meme kanserinde tam şifa sağlanabilmesi!

Meme kanseri hiç kuşkusuz hemen her kadının korkulu rüyası. Ancak birçok kadın eline bir kitle geleceği kaygısıyla kendi kendini elle muayeneden ve mamografi yaptırmaktan kaçınıyor. Oysa günümüzde gelişmiş ülkelerde yaşamları boyunca her 8 kadından birinde gelişen meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor. Öyle ki erken tanı, tümörün daha başlangıç evresindeyken cerrahi yöntemle çıkarılabilmesine imkan sağlıyor. Erken evrede yakalanan tümörlerin pek çoğunda kemoterapi vermek gerekmeyebiliyor, hastalar radyoterapi gibi lokal tedaviler ve daha az yan etkisi olan antihormon tedavilerle şifa bulabiliyor. Bu nedenle her kadının 20 yaşından itibaren ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapması ve memede değişiklik fark ettiğinde zaman kaybetmeden hekime başvurması çok önemli. Peki hangi belirtiler meme kanserine işaret ediyor? Acıbadem Altunizade Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gül Başaran “1 – 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında meme kanserinin 6 önemli sinyalini anlattı, önemli bilgiler verdi.