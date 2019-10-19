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Meme kanseri erkeklerde de görülebiliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

Medicana International Ankara Hastanesi “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında bir etkinlik düzenledi.

Medicana International Ankara Hastanesi “1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında bir etkinlik düzenledi. Meme kanserine yönelik farkındalık oluşturulmanın amaçlandığı etkinlikte meme kanserinin sadece kadınları değil, erkekleri de etkileyebileceğinin altı çizildi.
Etkinlikte, meme kanserinin herkes için olduğunu vurgulayan, meme kanserine yakalanmış ve tedavi olmuş erkek hastaların, Jose Ferreira tarafından çekilen fotoğraflarından oluşan bir sergi yer aldı.
Meme kanseri erkeklerde de görülebiliyor
Medicana International Ankara Hastanesi Başhekimi ve Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız düzenledikleri etkinlikte farklı bir şey yapmaya çalıştıklarını belirterek, “Hastalarımız, genelde kadın hastalarımız. Kadınlarda görülen hastalıkların yüzde 33’ü meme kanseri. Erkek arkadaşlarımıza, ‘bende olmaz demeyin’ dedik. Bu sizde de olabilir, siz de ihmal etmeyin kendinizi ve kontrollerinizi yaptırın. Net olarak biliniyor ki; meme kanseri yüzde 1 oranında erkeklerde de görülebiliyor. Maalesef erkeklerde kötü seyrediyor çünkü bende olmaz dedikleri için çok geç evrede yakalanıyor” diye konuştu.
Erkekler de 40 yaşından sonra düzenli meme kontrolü yapmalı
Kadınlara 40 yaşından sonra düzenli olarak kendi kendilerine meme muayeneleri yapması gerektiğini ve kontrole gitmeleri gerektiğini hatırlattıklarını söyleyen Ayyıldız, “Erkek hastalarımızın da 40 yaşından sonra mutlaka kendi meme kontrollerini yapıp, meme dokularında, vücutlarında normalden farklı bir görüntü ve şişlik olduğunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz” dedi.
Etkinlikte konuşan Medicana International Ankara Hastanesi Meme Görüntüleme Ünitesi Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Aytan Kaya Kesmez ise anlattığı bir anısıyla meme kanserinde erken teşhisin önemini vurguladı.

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