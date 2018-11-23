İSTANBUL, (DHA) - Maltepe Belediyesi, Maltepe Üniversitesi iş birliğiyle, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak için seminer düzenledi. Seminerde konuşan Öğretim Üyesi Dr. Rabia Sağlam, 20 yaşından itibaren her kadının, her ay kendine meme muayenesi yapması gerektiğinin altını çizerek,“Erken teşhis ile yüzde 98 tedavi edilebilme şansı bulunuyor” dedi.

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Rabia Sağlam, Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli personele “Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi” konulu seminer verdi. Konuşmasında meme kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanser olduğuna dikkat çeken Sağlam, meme kanseri başta olmak üzere, kadınlara özgü kanserlerin iyileşme oranlarının artmasında erken teşhisin önemini vurguladı. Dr. Sağlam, “Kadınlarda görülen meme kanserin en yaygın kanser türü. Her 8 kadından biri yaşamı boyunca yakalanma riskine sahip. Meme kanseri erken teşhis ile yüzde 98 tedavi edilebiliyor” ifadelerini kullandı.