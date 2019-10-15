HABER

Meme kanseri farkındalığı için 3 milyon müşteriye pembe fatura gönderdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:37 | Son Güncelleme

EKİM ayının 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak kutlanması sebebi ile farkındalık yaratmak ve hastalığa dikkat çekmek isteyen özel bir enerji şirketi, ekim ayı faturalarını pembe renkte tasarlayarak müşterilerine ulaştırdı.

Meme kanseri farkındalığı için 3 milyon müşteriye pembe fatura gönderdiler

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- EKİM ayının 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak kutlanması sebebi ile farkındalık yaratmak ve hastalığa dikkat çekmek isteyen özel bir enerji şirketi, ekim ayı faturalarını pembe renkte tasarlayarak müşterilerine ulaştırdı.
Ekim ayı faturalarında bir de mesaj yayımlayan şirket, 3 milyon müşterisine 'Meme kanserinden korkma. Kendi kendine muayeneyle erken tanı hayat kurtarır' notunu ekledi. Kadın çalışanları için de meme kanserinde erken teşhisin önemini ve kendi kendine muayeneyi anlatmayı planlayan şirket bu konuda bir seminer düzenleyecek. Şirket, 15-16 Ekim tarihlerinde web sitesi ve sosyal medya hesapları gibi dijital mecralarda logosunu pembe renkte tasarlayarak, tüm platformlarda meme kanserine dikkat çekecek.
'FARKINDALIK OLUŞTURMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'
Projenin önemine değinen Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, “Elektrik faturaları vatandaşlarımız tarafından titizlikle takip edilen ve okunan faturalar. Biz de ‘Sosyal Faturalar’ projemiz ile bugüne kadar sağlık, çevre, eğitim gibi alanlarda pek çok bilgilendirici mesajı faturalarımızla birlikte müşterilerimize ulaştırdık. Ekim ayının 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak anılması sebebi ile bu defa ilk kez sadece mesajla değil, faturalarımızın rengini değiştirip pembe olarak basarak da müşterilerimizin dikkatini çekmeyi amaçladık. Yüzde 54 kadın çalışan oranına sahip bir şirketiz. Kadın çalışan ağırlıklı bir şirket olmamız da bu konu üzerinde özellikle hassasiyet göstermemizi gerektiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri gösteriyor ki, dünyada 2 milyon kişi bu hastalıktan muzdarip. Ülkemizdeki meme kanserine yakalanan hasta sayısı ise her yıl 25 bin gibi ciddi bir rakam. Görülme sıklığı son 20 yılda iki kattan fazla artarak kadınlarda kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer alan bu kanser türüne yönelik farkındalık oluşturmak büyük önem taşıyor" dedi.
'ERKEN TEŞHİSE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK'
Yaşam boyu her 8 kadından 1’inin bu kanser türüne yakalanma riskinin bulunduğunu kaydeden Aytaç, "Fakat yapılan açıklamalara göre bu hastalığın tedavisinde erken teşhis hayat kurtarıyor. Kanserden değil geç kalmaktan korkmamız gerekiyor. Kansere yakalanmamak kişinin kendi elinde değil belki ama düzenli olarak yapılan kontrollerle erken teşhis ve sonrasında yapılacak tedavi ile bundan kurtulmak mümkün. Meme kanserinin de erken dönemde tespiti durumunda iyileşme şansı yüzde 98’lere varıyor, yani erken fark edilirse çok şey fark ediyor. Biz de meme kanseri ile farkındalık ayında tüm vatandaşlarımızın dikkatini erken teşhisin ne kadar önemli olduğuna çekmek istedik” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Meme kanseri farkındalığı için 3 milyon müşteriye pembe fatura gönderdilerMeme kanseri farkındalığı için 3 milyon müşteriye pembe fatura gönderdilerMeme kanseri farkındalığı için 3 milyon müşteriye pembe fatura gönderdilerMeme kanseri farkındalığı için 3 milyon müşteriye pembe fatura gönderdiler

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
Palandöken: “Bakımı yapılmış servis araçları için yaş sınırı kaldırılmalı”Palandöken: “Bakımı yapılmış servis araçları için yaş sınırı kaldırılmalı”
Tel Abyadlılar ülkelerine dönecekleri günü bekliyorTel Abyadlılar ülkelerine dönecekleri günü bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

Aksaray'da TIR'ın çarptığı simitçinin bacağı koptu

Korkunç olay! Bacağı koptu

6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi! İhraç edilenlerin isim listesi Resmi Gazete'de

İhraç kararları Resmi Gazete'de!

Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da terör operasyonu! Gözaltılar var

YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Teröristler çocukları vurdu: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.