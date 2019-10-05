HABER

Meme kanseri farkındalığı için kampüs pembe fiyonkla donatıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

ATATÜRK Üniversitesi, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' sebebiyle kampüse pembe fiyonklar asıldı.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ATATÜRK Üniversitesi, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' sebebiyle kampüse pembe fiyonklar asıldı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Farkındalık ayı kapsamında 31 Ekim'e kadar sosyal güvencesi olsun ya da olmasın tüm kadınlarımıza mamografi tarama testi hizmeti sunacağız" dedi.

'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri, Atatürk Üniversitesi Kampüs alanındaki ağaçların pembe fiyonklarla donatılmasıyla başladı. Rektörlük binası ve Tıp Fakültesi binasına, meme kanserinde erken teşhisin öneminin anlatıldığı afişler asıldı. Kampüs içindeki aydınlatma sistemi de pembe renge dönüştürülürken, billboardlarda meme kanseriyle ilgili bilgilendirici görseller yer aldı.Toplumun bilinçlendirilmesi ve etkili bir farkındalık oluşturulması için 'Meme kanserini birlikte göğüslüyoruz' sloganıyla yola çıktıklarını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Üniversitemizin girişinden itibaren birçok caddede ağaçları pembe fiyonklar ile bezettik. Yine, aydınlatma sistemlerimizi pembe renge dönüştürdük. Bu sayede yerleşkemizde 'Pembe Caddeler' tanzim etmiş olduk. Farkındalık oluşturmak için ayrıca kampüsümüzde yer alan bilboardları, konuyla ilgili görsellerle donattık. Bilgilendirme broşürleri ve kadın çalışanlarımızın kapılarına astığımız kartlar ile dikkat çekmeye çalıştık. Farkındalık ayı boyunca Erzurum'da bulunan 3 alışveriş merkezinde stantlar kurarak halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Rektör Çomaklı, 31 Ekim'e kadar sosyal güvencesi olsun ya da olmasın tüm kadınlara mamografi tarama testi hizmeti verileceğini kaydetti.

PEMBE MASA BİRİMİ OLUŞTURULDU

Etkinlikler kapsamında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Poliklinik girişinde pembe masa oluşturuldu. Masada bulunan görevliler, hastaneye gelen kadınları meme kanseri konusunda bilgilendirdi, broşür dağıttı. Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Şahin. meme kanserinin ülkemizde ve dünyada arttığına dikkat çekti. Türkiye'de 25 bin vaka bulunan meme kanserinde dünya genelindeki hasta sayısının 2 milyonu bulduğunu ifade eden Prof. Dr. Ali Şahin, erken teşhisin önemli olduğunu söyledi. Ekim ayı boyunca meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak için etkinliklerin devam edeceğini kaydeden Şahin, pembe masanın yanı sıra muayene odasında görevli bir kadın doktorun isteyenleri ücretsiz olarak muayene edeceğini hem de kendini muayenenin yollarını öğreteceğini bildirdi.

16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu
Karaciğer nakli olan Bade, büyüdü ve okullu olduKaraciğer nakli olan Bade, büyüdü ve okullu oldu
Emzirmek bebeğin özgüvenini arttırıyorEmzirmek bebeğin özgüvenini arttırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.