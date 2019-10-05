Meme kanseri farkındalığı için kampüs pembe fiyonkla donatıldı

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ATATÜRK Üniversitesi, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' sebebiyle kampüse pembe fiyonklar asıldı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Farkındalık ayı kapsamında 31 Ekim'e kadar sosyal güvencesi olsun ya da olmasın tüm kadınlarımıza mamografi tarama testi hizmeti sunacağız" dedi.

'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri, Atatürk Üniversitesi Kampüs alanındaki ağaçların pembe fiyonklarla donatılmasıyla başladı. Rektörlük binası ve Tıp Fakültesi binasına, meme kanserinde erken teşhisin öneminin anlatıldığı afişler asıldı. Kampüs içindeki aydınlatma sistemi de pembe renge dönüştürülürken, billboardlarda meme kanseriyle ilgili bilgilendirici görseller yer aldı.Toplumun bilinçlendirilmesi ve etkili bir farkındalık oluşturulması için 'Meme kanserini birlikte göğüslüyoruz' sloganıyla yola çıktıklarını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Üniversitemizin girişinden itibaren birçok caddede ağaçları pembe fiyonklar ile bezettik. Yine, aydınlatma sistemlerimizi pembe renge dönüştürdük. Bu sayede yerleşkemizde 'Pembe Caddeler' tanzim etmiş olduk. Farkındalık oluşturmak için ayrıca kampüsümüzde yer alan bilboardları, konuyla ilgili görsellerle donattık. Bilgilendirme broşürleri ve kadın çalışanlarımızın kapılarına astığımız kartlar ile dikkat çekmeye çalıştık. Farkındalık ayı boyunca Erzurum'da bulunan 3 alışveriş merkezinde stantlar kurarak halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Rektör Çomaklı, 31 Ekim'e kadar sosyal güvencesi olsun ya da olmasın tüm kadınlara mamografi tarama testi hizmeti verileceğini kaydetti.