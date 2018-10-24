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Meme kanseri "Farkındalık Korusu" sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 21:46 | Son Güncelleme

Meme kanseri ile mücadele eden çeşitli meslek gruplarından kadınların oluşturduğu "Farkındalık Korosu", "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sahne aldı - Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan: - "Tedavi yaklaşımlarında, görüntüleme yöntemlerinde ve tanının erken konmasındaki gelişmeler sayesinde meme kanserinin tanısını erken koyabiliyoruz" - Farkındalık Korosu'nu kuran sanatçı Pınar Ayhan: - "Erken tanı hayat kurtarır, meme onarımı hayata bağlar. Bunları konuşmaktan, paylaşmaktan çekinmeyin ki hayatınız keyifli devam etsin"

Meme kanseri ile mücadele eden çeşitli meslek gruplarından kadınların oluşturduğu "Farkındalık Korosu", "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

Sanatçı Pınar Ayhan tarafından 10 yıl önce kurulan Farkındalık Korosu, Plastik Cerrahi Eğitim ve Gelişim Vakfının desteğiyle MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Meme Kanseri Farkındalık Ayı-Farkındalık Korusu 10. Yıl Etkinliği"nde, erken teşhisin önemini şarkılarla anlattı.

Şef Cihan Can eşliğinde "Farkındalık Korosu"nun konser verdiği etkinlikte, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Gültekin ile Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Yamaç, erken teşhis ve tedavi konusunda bilgilendirme yaptı.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, etkinlik öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınlarda en sık görülen kanser tipinin meme kanseri olduğunu belirtti.

Ayhan, günümüzde 85 yaşına ulaşan 8 kadından birine meme kanseri tanısının konduğunu kaydederek, "Tabii ki tedavi yaklaşımlarında, görüntüleme yöntemlerinde ve tanının erken konmasındaki gelişmeler sayesinde meme kanserinin tanısını erken koyabiliyoruz." diye konuştu.

Kadınlarda memenin tamamen alınmasının onların psikolojik sorunlar yaşamasına neden olabileceğini vurgulayan Ayhan, şunları söyledi:

"Kadınların, memelerini kaybettikleri zaman yeniden memelerinin yapılabileceğini bilmeye hakları var. Bu bağlamda memenin yeniden yapılması konusunda birtakım farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Bu farkındalık çalışmaları için 'Farkındalık Korosu' 'Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır, meme onarımı hayata bağlar' sloganıyla yola çıkmış vaziyette. Amacımız toplumu bilinçlendirmek."

- "Çok keyifli bir koroyuz"

Farkındalık Korosu'nu kuran sanatçı Pınar Ayhan ise farkındalık korosunun, meme kanserinde erken tanının önemini vurgulamak üzere kurulduğunu belirtti.

Koronun, meme kanseriyle mücadele eden kadınlardan oluştuğunu hatırlatan Ayhan, "İlk başlarda 10, 12, 15 kişi derken sayımız gittikçe arttı. Çünkü artık rahatsızlığının hikayesini ifade edebilen kadınların sayısı arttı. Bu önemli bir şeydi bizim için. Çünkü eski yıllarda bu konu gizleniyordu, saklanıyordu, dile getirilemiyordu. Belki de bunun kapısını açmış olduk." ifadelerini kullandı.

Şu an koroda 60 kişinin bulunduğunu ve birçok programa katıldıklarını ifade eden Ayhan, bu başarıyı şarkı söyleyerek elde ettiklerini kaydetti.

Koroda her meslek grubundan kişilerin yer aldığını dile getiren Ayhan, şunları söyledi:

"10 yıllık bir koroyuz, çok keyifli bir ekibiz. Erken tanı hayat kurtarır, meme onarımı hayata bağlar. Bunları konuşmaktan, paylaşmaktan çekinmeyin ki hayatınız devam etsin hem de keyifli devam etsin. Şarkılar söyleyerek, danslar ederek devam edebilsin."

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