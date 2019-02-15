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Meme kanseri hastalarına "genetik test" önerisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2019 17:38 | Son Güncelleme

Meme kanseri hastalarına "genetik test" önerisi

Cerrahlar, meme kanseri teşhisi konan tüm hastalar için genetik test yaptırılması gerektiğini belirtti.

CNN'in haberine göre, Amerikan Meme Cerrahları Birliği, kalıtsal kanser riskleri arttıkça genetik testlerin önünde bulunan engellerin azalması gerektiğini ifade etti.

Geçmişte test yaptıran ve yaptırmayan meme kanseri hastalarında benzer oranda gen mutasyonları bulunduğuna ilişkin bir çalışmanın geçen aralık ayında yayımlanmasının ardından birlik, meme kanseri teşhisi konan tüm hastalara genetik test yapılması önerisinde bulunulan kılavuz yayımladı.

Kılavuzda ayrıca, yeni tanımlanmış meme kanseri bağlantılı genleri kontrol etmek için geçmişte genetik testlerden geçen meme kanseri hastalarının yeniden değerlendirilmesi önerildi.

Herkesin sahip olduğu tümör baskılayıcı BRCA1 ve BRCA2 genlerinin birinde veya ikisinde bir kusur veya mutasyon meydana gelmesi halinde meme kanseri olasılığının arttığı belirtildi.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Peter Beitsch, BRCA1 ve BRCA2 de dahil olmak üzere belli başlı 11 gende mutasyonun meme kanserine yol açabileceğinin bilindiğini söyledi.

Dr. Beitsch, geçmişte genetik test yapmanın zor ve pahalı olduğuna işaret ederken, Amerikan Meme Cerrahları Birliği Başkanı Dr. Walton Taylor da test yaptırma masraflarının zaman içinde düştüğünü ifade etti.

Diğer yandan, tüm meme kanserlerinin yüzde 10'unun kalıtsal olduğu biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
genetik test Meme kanseri

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