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Meme kanseri olan kadınlar da anne olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.10.2019 09:31 | Son Güncelleme

KADIN Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç.

Meme kanseri olan kadınlar da anne olabilir

İSTANBUL, (DHA)- KADIN Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Meryem Kürek Eken, meme kanseri olan kadınların da anne olabileceğini belirterek, "Bu hastaların tüp bebek tedavisi ile embriyo dondurularak ya da bekar hastalarda yumurta dondurularak anne olma şansları çok yüksektir" dedi.
Genç yaşta meme kanseri tanısı alan hasta sayısının giderek arttığına dikkat çeken Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Meryem Kürek Eken, "Bu hastaların tüp bebek tedavisi ile embriyo dondurularak ya da bekar hastalarda yumurta dondurularak anne olma şansları çok yüksektir" diye konuştu.
Doç. Dr. Meryem Kürek Eken, genç yaşta görülen meme kanserlerinin 40 yaş altı rutin tarama programı yapılmadığından ve genç hastalarda göğüste ele gelen kitle varlığında kanserden önce selim yapılar ön planda düşünüldüğünden, çoğunlukla ileri evrede tanı konulduğunu söyledi. Genç hastalarda meme kanserinin yapısı itibari ile agresif seyirli olduğunu belirten Eken, "“Genç hastalarda uygulanan tedavi rejimleri yumurtalık rezervlerine zarar vermekte ve meme kanseri tedavisi sonrasında çocuk sahibi olma oranını azaltmaktadır" şeklinde konuştu.
TÜP BEBEK TEDAVİSİ
Kadınlarda en sık görülen kanser türünün ‘meme kanseri’ olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Meryem Kürek Eken, bu hastalardan yüzde 1’inin 30 yaş altı, yüzde 6,6’sının ise 40 yaş altında tanı aldığını söyledi. Doç. Dr. Eken, "Kanserlerin giderek genç yaşlarda görülmesi ve meme kanserinin kadınlarda görülen en sık kanser olması sebebi ile bu genç popülasyonda doğurganlığın korunması çok önemlidir. Yapılan son çalışmalarda yüzde 50 meme kanseri olgusu ileride çocuk sahibi olmayı istemektedir. Bu nedenle; meme kanseri tanısı alan genç hastalar zaman kaybetmeden bir üreme sağlığı ve infertilite merkezine yönlendirilmelidir. Bu hastalar tanı aldıktan hemen sonra zaman kaybetmeden tüp bebek tedavisi ile yumurtalıkları uyarılarak maksimum sayıda yumurta eldesi ve bunun sonucunda embriyo eldesi sağlanarak embriyolar ya da hasta, evli değil ise yumurtalar dondurularak saklanmalıdır. Kanser tedavisi sonrası gebeliğin 2 yıl ertelenmesi önerilmektedir" edi.

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Meme kanseri olan kadınlar da anne olabilirMeme kanseri olan kadınlar da anne olabilir

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