Meme kanseri tedavisi mümkün mü? Erken teşhis ile...

Meme kanserinin kadınlarda en fazla görülen kanser türü olduğunu belirten Ocak, “Meme kanseri, hücrelerin kanser niteliği kazanması (sınırsız ve kontrolsüz çoğalma, büyümeye başlaması) sonucu oluşur. Meme kanserinin neredeyse tamamı kadınlarda görülür. Ancak erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türüdür” şeklinde konuştu.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl ekim ayı ’Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda her yıl düzenlenen etkinliklerle farkındalık konusunda bilinç oluşturulmaya devam ediliyor. Bizler de hastanemiz olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geniş katılımlı sağlık toplantıları düzenliyor, hastanemizin belirli bölümlerinde oluşturduğumuz stantlarla vatandaşlarımıza bilgilendirici broşürler dağıtıyoruz” diye konuştu.

MEME KANSERİNİ TETİKLEYEN UNSURLAR

Meme kanserini tetikleyen unsurlara değinen Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak şöyle devam etti:

“Dünyada ve Türkiye’de tüm kanser oranlarında olduğu gibi meme kanseri görülmesinde bir var ancak meme kanserinden ölüm oranları giderek azalıyor. Erken teşhis, cerrahi yöntemlerin gelişmesi, farkındalığın artması nedeniyle ölüm oranları azalıyor. Hareketsizlik, obezite, geç yaşlarda doğum yapmak ve hızla değişen yaşam tarzı meme kanserini tetikleyen unsurlarındandır. Memede çekintiler, deride kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar ve meme ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi de dahil olmak üzere meme ucundaki bu belirtilere dikkat etmek gerekmektedir.”

YILDA 1 KEZ MUAYENE

Yılda bir kez muayene tavsiyesinde bulunan Özlem Karaca Ocak açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bu anlamda meme kanseri belirtilerini tanımak meme kanserinin ilerlemesine engel olabilmek adına çok önemlidir. Bu nedenle kişinin kendi meme yapısını tanıması ve risk faktörlerini bilmesi gerekir. Meme kanserine erken evrede tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırır. Bunun için bayanların 20 yaşından sonra meme muayenesi ve yılda bir kez doktorda meme muayenesi ve gerekli tetkiklerin yapılması hayati önem taşımaktadır."

İHA

