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Meme kanseri tedavisi var mı? İşte meme kanserinin belirtileri

06.04.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Menajerimi Ara dizisinde rol alan başarılı oyuncu Canan Ergüder'e meme kanseri teşhisi konuldu. Konulan teşhisin ardından Ergüder, tedaviye başlamak amacıyla diziden ayrılacak. Meme kanseri günümüzde pek çok kadının yakalandığı ve muzdarip olduğu bir hastalık. Artan meme kanseri vakalarıyla birlikte vatandaşlar meme kanseri tedavisi var mı ve meme kanseri belirtileri nelerdir gibi soruları araştırmaya başladı. Peki meme kanseri tedavisi var mı? İşte meme kanserinin belirtileri...

Meme kanseri tedavisi var mı? İşte meme kanserinin belirtileri

Star Tv'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol alan başarılı oyuncu Canan Ergüder'e meme kanseri teşhisi konuldu. Konulan teşhis sonrası Ergüder açıklamada bulundu. Ergüder, tedaviye başlamak amacıyla yakın zamanda diziden ayrılacak. Artan meme kanseri vakalarıyla birlikte vatandaşlar meme kanseri tedavisi var mı ve meme kanseri belirtileri nelerdir gibi soruların yanıtını arıyor. Peki meme kanseri tedavisi var mı?

MEME KANSERİ TEDAVİSİ VAR MI?

Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalık olarak biliniyor. Kanserli doku, önce yakın çevresine sonra, memeye yakın lenf bezlerine yayılıyor. Zamanında tanı konulup tedavi edilmeyen hastalarda kanser diğer organlara yayılarak tedavisi olanaksız evreye geçebiliyor.

Meme kanserlerinin son yıllarda görülme sıklığı oldukça artmış durumda. Küresel ölçekteki istatistiklere göre meme kanserinin görülme sıklığı 100000’de 40-50 civarlarında hesaplanıyor.

Meme kanserinin tedavisindeki başarı şansı, kanserin ne kadar erken evrede yakalandığı ile doğrudan ilişkili oluyor. Erken evrede saptanıldığında 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 96 seviyelerine kadar çıkabiliyor. Meme kanseri tedavisinin en önemli bölümünü cerrahi tedavi oluşturuyor. Meme kanseri ameliyatının amacı, tümörün tamamının vücuttan uzaklaştırılması. Cerrahi dışındaki tedavi yöntemleri tümörün tekrarlamasını ya da başka organlara yayılmasını önlemeye yönelik. Temel olarak 3 ameliyat şekli bulunuyor:

Mastektomi

Tümörle birlikte memenin tamamının alınmasına deniyor. Aynı seansta ya da geç dönemde (1-2 yıl sonra) hastaya; silikon protez veya kendi dokularıyla yeni meme yapılabiliyor.

Cilt Koruyucu Mastektomi

Meme dokusunun tamamının çıkarılmasının gerektiği ancak meme derisinin korunabileceği durumlarda tercih edilen bir yöntem. Çıkarılan dokunun yerine, derinin içine silikon protez yerleştirilerek kozmetik görünüm sağlanıyor. Özellikle risk azaltıcı meme kanseri ameliyatları (profilaktik mastektomi) için tercih ediliyor.

Meme Koruyucu Ameliyat

Yalnızca tümörün, etrafındaki bir miktar normal meme dokusu ile birlikte çıkarıldığı ameliyat yöntemi. Bu ameliyatın iki amacı var: Birincisi, memenin yerinde bırakılarak kozmetik görünümün bozulmaması; ikincisi ise, hastanın bedensel ve ruhsal açıdan psikolojik olarak en az seviyede etkilenmesini sağlamak. Meme kanseri ameliyatının ardından 5-7 hafta süren radyoterapi uygulanabiliyor.

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ

Günümüzde meme kanseri belirtilerininin çoğu kişinin kendisi tarafından bulunuyor. Kanserli kitleler nispeten sert, düzensiz kenarlı, yüzeyi pürtüklü görünüyor ve meme dokusu içerisinde rahatça oynatılamıyor.

Meme kanserinin belirtilerini ise şöyle özetleyebiliriz;

Memede elle hissedilen bir sertlik veya kitle,
Meme başında şekil veya yön değişikliği,
Memede olağan dışı şişlik veya boyut artışı,
Adet dönemlerinde memede rastlanabilenden farklı karakterde ağrı,
Meme başından akıntı; özellikle pembe, kırmızı renkte,
Koltuk altında sertlik, şişlik veya kitle,
İki meme arasında son dönemde ortaya çıkan asimetri,
Meme başında veya meme cildinde içe doğru çekinti,
Memede kızarıklık, yara, egzama, kabuklanma, çatlama,
Meme cildinde portakal kabuğuna benzer görünüm.


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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri
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