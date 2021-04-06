Meme kanseri tedavisi var mı? İşte meme kanserinin belirtileri

Star Tv'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol alan başarılı oyuncu Canan Ergüder'e meme kanseri teşhisi konuldu. Konulan teşhis sonrası Ergüder açıklamada bulundu. Ergüder, tedaviye başlamak amacıyla yakın zamanda diziden ayrılacak. Artan meme kanseri vakalarıyla birlikte vatandaşlar meme kanseri tedavisi var mı ve meme kanseri belirtileri nelerdir gibi soruların yanıtını arıyor. Peki meme kanseri tedavisi var mı?

MEME KANSERİ TEDAVİSİ VAR MI?

Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalık olarak biliniyor. Kanserli doku, önce yakın çevresine sonra, memeye yakın lenf bezlerine yayılıyor. Zamanında tanı konulup tedavi edilmeyen hastalarda kanser diğer organlara yayılarak tedavisi olanaksız evreye geçebiliyor.

Meme kanserlerinin son yıllarda görülme sıklığı oldukça artmış durumda. Küresel ölçekteki istatistiklere göre meme kanserinin görülme sıklığı 100000’de 40-50 civarlarında hesaplanıyor.

Meme kanserinin tedavisindeki başarı şansı, kanserin ne kadar erken evrede yakalandığı ile doğrudan ilişkili oluyor. Erken evrede saptanıldığında 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 96 seviyelerine kadar çıkabiliyor. Meme kanseri tedavisinin en önemli bölümünü cerrahi tedavi oluşturuyor. Meme kanseri ameliyatının amacı, tümörün tamamının vücuttan uzaklaştırılması. Cerrahi dışındaki tedavi yöntemleri tümörün tekrarlamasını ya da başka organlara yayılmasını önlemeye yönelik. Temel olarak 3 ameliyat şekli bulunuyor: