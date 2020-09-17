Meme kanseri tedavisinde bu gıdalar çok etkili

Dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanserler arasında yer alan meme kanseri, kanserden ölüm nedenlerinden en önemlisini oluşturuyor. Yapılan birçok çalışma birçok sebze ve meyvenin tüketimi ile meme kanseri gelişimi arasında ilişki olduğunu gösteriyor. Bazı sağlıklı gıdaların meme kanserinin tekrarlama riskini azalttığı ve yaşam süresini uzattığını söyleyen Liv Hospital Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Beyza Özçınar anlattı. BAZI SAĞLIKLI GIDALAR YAŞAM SÜRESİNİ UZATIYOR Son yapılan çalışmalarda sağlıklı beslenme ile meme kanseri gelişim riskini azaltma arasında ilişki olduğu gösteriliyor. Özellikle bazı meme kanseri alt tiplerinden olan hormon reseptörü negatif meme kanseri ve menopoz sonrası gelişen meme kanserinde azalmalar görülüyor. Yapılan çalışmalar özellikle soya içeren gıdaların tüketimi, meyve tüketimi ve turpgillerin tüketiminin meme kanseri riskini azalttığını gösteriyor. Ayrıca bazı sağlıklı gıdaların da meme kanserinin tekrarlama riskini azalttığı ve yaşam süresini uzattığı görülüyor. Bu etkilerini özellikle tümörün östrojen reseptörü üzerine etki ederek gösteriyor.

Soya içeren yiyecekler: (kuru fasulye, bezelye ve nohut vb.) koroner arter hastalığı, diyabet ve meme kanseri gelişimi riskini azaltıyor. Bu konuyla ilgili olarak özellikle Asya popülasyonu üzerine yapılmış çok sayıda çalışma bulunuyor. Meyveler: Meyve içinde yer alan pomegranat, antioksidan etkisi ile meme kanseri riskini azaltıyor. Meyvelerden limon, portakal, mango, greyfurt, hünnap ve misket limonu tüketimi öneriliyor. Elma ve kabuğunda yer alan flavonoidinin yine meme kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği gösteriliyor. Sebzeler: Özellikle brokoli, brüksel lahanası, karnabahar, su teresi tüketilmesi meme kanseri riskini azaltırken, pancardan elde edilen bazı maddelerin kanser hücreleri üzerine ölümcül etkisi olduğuna dair çalışmalar bulunuyor. Baharatlar: Zencefil, sarımsak, çörek otu içerisinde yer alan bazı biyoaktif maddelerin anti meme kanseri etkileri gösteriliyor. Bu baharatların tüketimi meme kanseri hastalarında meme kanserinin yayılımını da azaltıyor. Kırmızıbiberde bulunan kapsaisin meme kanseri hücrelerinin çoğalmasını azaltırken, kara biber ve safranın da kansere karşı etkileri gösteriliyor. Meme kanseri üzerindeki etkileri en iyi gösterilmiş baharatlar zencefil, sarımsak ve çörek otudur.